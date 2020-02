Ariadne in The Blue Sky arriva in Italia con Star Comics!

Edizioni Star Comics continua la sua strategia, e porta in Italia un nuovo manga tutto da scoprire. Il suo nome è Ariadne in The Blue Sky, che debutterà ufficialmente il prossimo 12 febbraio in tutte le migliori fumetterie, librerie e store online.

Ariadne in The Blue Sky racconta le vicende legate al Lacyl, un ragazzo cresciuto in una zona rurale, immersa nella natura incontaminata e lontana dalle civiltà più avanzate. Un giorno la sua vita cambia drasticamente quando, nella foresta vicino casa, conosce una ragazza (splendida ma al tempo stesso misteriosa).

Questo manga, inoltre, è stato creato dal maestro Norihiro Yagi, lo stesso autore del gran successo Claymore. L’ambientazione di Ariadne in The Blue Sky è particolarmente ricercato, infatti tutto il mondo è sospeso in aria, e gli appassionati saranno in grado sicuramente di apprezzare tutte le isole, ricche di paesaggi e animali fantasy.

Ariadne in The Blue Sky, infine, sarà venduto alla modica cifra di 5,50 euro, e sarà impreziosito anche da una sovraccoperta. Naturalmente, non mancheranno aggiornamenti sulla questione, continuate a seguirci.