Arma Letale 5 si farà e avrà il cast originale con tanto di Richard Donner alla regia

Da anni si discute di un possibile ritorno di Arma Letale, ma si è sempre rimandato il discorso per dare priorità ad altri progetti. A quanto pare Arma Letale 5 potrebbe diventare realtà e tra gli attori protagonisti potrebbe esserci il gradito ritorno di Mel Gibson e Danny Glover. La conferma è arrivata proprio dal produttore Dan Lin durante un incontro organizzato con i colleghi dell’Hollywood Reporter.

Lin è famoso per aver prodotto anche la serie Tv reboot Arma Letale con Damon Wayans e Clayne Crawford come protagonisti e altre pellicole revival come IT Capitolo 2 e Aladdin. Questa la dichiarazione del produttore cinematografico:

“Stiamo provando a realizzare l’ultimo film di Arma Letale. Dick Donner tornerà insieme a tutto il cast originale. Tutto ciò è fantastico. La storia stessa sarà una cosa molto personale per lui. Mel e Danny sono pronti, ora si tratta solo di completare il copione.”

Non ci resta che sperare nel meglio per quanto riguarda la realizzazione di questa nuova pellicola. Molti infatti hanno avanzato dei dubbi sull’età di Roger e Martin e soprattutto sulla volontà di Richard Donner di rimettersi in gioco.

Quest’ultimo è divenuto celebre negli anni ’80 e ’90 per opere del calibro de I Goonies, S.O.S. Fantasmi, Superman e ovviamente i quattro Arma Letale. Basti pensare che ad aprire Donner compirà 90 anni, ma il problema non sta nell’età quanto in una precedente dichiarazione di Corey Feldman, uno degli interpreti de I Goonies, il quale disse che un Goonies 2 era improbabile proprio per l’età di Donner.