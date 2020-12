Arma Letale 5 è in produzione, diretto da Richard Donner

Nel Gennaio 2020, prima che la pandemia di COVID-19 gettasse Hollywood nel caos, erano emerse voci che il filmmaker ottantanovenne Richard Donner sarebbe tornato nel franchise di Arma Letale per una quinta e ultima puntata con le star Mel Gibson e Danny Glover, Arma Letale 5.

Ora, quasi un anno dopo, Richard Donner ha confermato che si sta davvero preparando per iniziare la produzione sul prossimo e, a quanto affermato dal regista, ultimo film di Arma Letale, mantenendo il franchise in vita dopo una serie televisiva di tre stagioni andata in onda su Fox, con gli attori Damon Wayans, Clane Crawford, Seann William Scott e Jordana Brewster. Arma Letale 5 sarà la prima nuova storia diretta da Richard Donner dal film del 1998. Da allora, il franchise ha preso Joe Pesci, Rene Russo, Jet Li e Chris Rock. Non è ancora chiaro quanti di questi personaggi potrebbero apparire di nuovo nel quinto capitolo. Durante un’intervista al Telegraph il regista ha affermato:

Questo è l’ultimo. È sia un mio privilegio che un dovere di portarlo a termine. È emozionante, in realtà…. Hahaha! È l’ultimo, ve lo prometto.

In passato il creatore di Arma Letale, Shane Black, aveva rivelato l’idea che aveva per Arma Letale 5, qualcosa che, disse, sarebbe stato ambientato durante la peggiore tempesta di neve che New York abbia mai visto.

Ho scritto un trattato di 62 pagine con il mio amico Chuck per Arma Letale 5 che sarebbe stato, penso, un ottimo film. È stato molto interessante. Era essenzialmente un vecchio Riggs e Murtagh a New York durante la peggiore bufera nella storia della costa orientale, che combatteva una squadra di esperti Blackwater dall’Afghanistan che contrabbandavano antichità. E avevamo un personaggio giovane che li contraddiceva.

Sembra improbabile, comunque, che Shane Black abbia un ruolo in questo film, soprattutto perché si vocifera di un suo coinvolgimento come regista in un’altra produzione. A partire da ora, il franchise di Arma Letale è in streaming su HBO Max, insieme ad altri film di Richard Donner come Superman: The Movie.