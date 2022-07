Dopo quanto visto a San Diego Comic-Comic, abbiamo la conferma che la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe si concluderà con Wakanda Forever, il seguito di Black Panther. Oltre alla comparsa di Namor, il re di Atlantide, questa nuova avventura wakandiana vedrà l’esordio di un’altra attesa eroina: Riri Williams, alias Ironheart. Sin dall’annuncio della presenza della giovane inventrice nel film ci si è interrogati su come sarebbe stata trasposta l’eroina in armatura, e in queste ore, grazie a Funko Pop, abbiamo avuto modo di vedere quale potrebbe essere l’aspetto di Ironheart in Wakanda Forever.

Una Funko Pop svela il look dell’armatura di Ironheart in Wakanda Forever

First look at #Ironheart’s Mk I design by Dominique Thorne’s Riri Williams in @OriginalFunko form! pic.twitter.com/KfH5LWMqhh — Phase Zero – MCU (@PhaseZeroCB) July 24, 2022

Quasi a voler ribadire l’eredità spirituale di Iron Man, anche Riri Williams costruirà una sua prima armatura, la MK I, utilizzando materiale di recupero. Aspetto che nel trailer di Wakanda Forevere viene presentato nella scena in cui Riri sta realizzando la sua armatura in modo simile a quanto fatto da Tony Stark in Iron Man (2008). Scena in cui non si può non notare come da una lastra di metallo venga ricavato un cuore di ferro. In attesa di vedere in autunno come sarà l’armatura di Ironheart in Wakanda Forever, un primo indizio ci viene dato proprio dalla collezione di Funko Pop legata al futuro film del Marvel Cineamtic Universe, in cui è presente anche il personaggio interpretato da Dominique Thorne.

L’aspetto di questa Ironheart MK I tradisce la sua origine di armatura improvvisata. Non dimentichiamo che questa prima apparizione di Ironheart è solo un assaggio delle potenzialità dell’eroina, che tornerà in seguito nella sua serie e che ci aspettiamo di vedere in azione anche in Armor Wars, serie del MCU che si ispirerà alla celebre Guerra delle Armature dei comics marveliani.

Parlando del suo ingresso nel Marvel Cineamtic Universe, Dominique Thorne ha raccontato come ha scoperto di aver ottenuto la parte:

“Ero a casa nel Delaware, e ho ricevuto una chiamata in cui mi veniva chiesto se fossi interessate a recitare la parte. La miglior telefonata mai ricevuta! Ero totalmente scioccata, c’era un notevole ritardo nella conversazione. Ero in attesa che mi dicessero ‘Ti manderemo le battute’ o ‘Mandaci un tuo video’, ma non è stato chiesto nulla di tutto questo, si è trattato proprio di un ‘Ti piacerebbe farlo?’. Credo sia stata un’esperienza unica, non c’è nemmeno stato un provino!”

Ironherat nei fumetti è una figura centrale nel post Civi War II, maxi evento al termine del quale Tony Stark, apparentemente morto nel confronto finale con Carol Danvers, sottoforma di intelligenza artificiale seleziona una giovane dalla mente eccezionale, Riri Williams, come sua erede. Una run intrigante, in cui Riri si trova a doversi contendere il ruolo di erede di Testa di Latta con Victor Von Doom, divenuto il Famigerato Iron Man, che cerca di redimersi dalla propria vita di villain diventano il nuovo Vendicatore Dorato.

Nel Marvel Cinematic Universe le origini di Ironheart saranno diverse da quelle fumettistiche, ma a sentire quanto detto da Dominique Throne possiamo aspettarci che Riri Williams sarà caratterizzata con estrema attenzione dai Marvel Studios:

“Per me, accettare la parte era vincolato alla storia, che è un aspetto a cui badano molti attori, avere la possibilità di raccontare storia che abbiano un significato per le persone. Al liceo, il motto era di empatizzare, di educare e quindi ecco ciò che cerco di fare oggi. Quindi spero di esser coinvolta in una storia che abbia questi fini, visto che al centro di questo ci sono persone con storie reali ed emozioni autentiche. Anche se non si tratte della mia esperienza o della vostra, consente a qualcuno di aver la possibilità di cambiare, di espandere la propria mente o di esser educata in un modo nuovo. Credo sia una delle cose più belle e potenti di questa arte”

