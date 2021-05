Army of the Dead: A Zombicide Game, arriva il gioco in scatola di Army of the Dead

Army of the Dead, adrenalinico zombie movie di Zack Snyder, riceverà un adattamento ufficiale di Zombicide, il celebre gioco in scatola con zombie di CMON, localizzato in Italia da Asmodee.

Army of the Dead: A Zombicide Game sarà un titolo collaborativo, che vedrà i giocatori impegnati nella consueta lotta per la sopravvivenza contro la minaccia non morta. Il gioco sarà ovviamente ispirato ai luoghi e alle atmosfere del film Netflix e sarà quindi un’esperienza indicata per tutti i fan della pellicola snyderiana.

Zombicide (link Amazon) è una serie che negli anni, la prima edizione risale al 2012, ha riscosso un enorme successo commerciale, annoverando un totale di 18 giochi, tra espansioni e core games. Da segnalare inoltre che la serie, ha dato vita anche a un’edizione a fumetti che ha visto il coinvolgimento di Stefano Vietti, Luca Enoch, Riccardo Crosa, Giancarlo Olivares e Paolo Francescutto.

Il gioco seguirà la trama del film, dove un gruppo di mercenari in missione a Las Vegas, una dei luoghi più infestato da zombie del mondo, per recuperare un sacco di soldi. Il tesoro si trova infatti all’interno di un caveau di un casinò abbandonato e aspetta solo i più temerari per essere recuperato. Nell’adattamento da tavolo, i giocatori interpreteranno i diversi personaggi protagonisti, i quali saranno caratterizzati da abilità uniche ispirate alle capacità della rispettiva controparte di celluloide. Il gioco non seguirà semplicemente la trama del film, ma sarà arricchito anche con alcune scene e momenti “fuori campo” progettati appositamente per il gioco.

ARMY OF THE DEAD (Pictured) DAVE BAUTISTA as SCOTT WARD in ARMY OF THE DEAD. Cr. CLAY ENOS/NETFLIX © 2021

Army of the Dead: A Zombicide Game sarà un gioco in scatola standalone, adatto anche a giocatori casual o per chi si approccia per la prima volta al mondo dei giochi da tavolo. Per quel che riguarda l’uscita di questo titolo al momento CMON non ha ancora annunciato una data di distribuzione, né se vi saranno eventuali edizioni localizzate.