Army of the Dead, annunciato ufficialmente il titolo del film prequel

L’universo narrativo di Army of the Dead, film diretto da Zack Snyder e in arrivo su Netflix il 21 maggio, si appresta ad espandersi. In data odierna è stato ufficialmente annunciato il titolo del film prequel: Army of Thieves.

A dirigerlo ci penserà Matthias Schweighöfer, che in entrambe le pellicole vestirà i panni di Ludwig Dieter. Assieme a lui nel cast ci saranno la star di Game of Thrones Nathalie Emmanuel, Guz Khan, Ruby O. Fee, Stuart Martine e Jonathan Cohen.

Army of Thieves sarà incentrato sulle avventure dei personaggi di Army of The Dead prima della loro pericolosa rapina nel desero del Nevada. Dal punto di vista temporale, il prequel sarà ambientato durante i primi giorni dello scoppio del virus che hanno portato all’apocalisse zombie.

Army of Thieves sarà il prequel di Army of the Dead

Oltre al suddetto film, Army of the Dead si espanderà anche con una serie anime dal titolo Army of the Dead: Lost Vegas di cui al momento non si hanno ancora dettagli precisi. In attesa dell’arrivo della pellicola su Netflix, Zack Snyder si è anche espresso sulla possibilità di realizzare un sequel.

Continua dunque il periodo d’oro del regista, di recente tornato alla ribalta grazie alla Zack Snyder’s Justice League, rivelatasi un vero e proprio successo per HBO Max. La Warner ha ammesso di non avere piani per continuare il suo arco narrativo, nonostante fossero stati già ben programmati da Snyder, come è fortemente intuibile dagli storyboard illustrati diffusi da Jim Lee.

I fan non demordono e continuano imperterriti con l’hashtag #RestoreTheSnyderVerse oltre a chiedere a gran voce un film stand-alone con il Batman di Ben Affleck, magari impegnato in uno scontro con Deathstroke.

Nei giorni scorsi è stata anche annunciata l’edizione Home Video, in arrivo in Italia il 27 maggio. Potete effettuare il pre-order della versione Steelbook Blu-Ray 4K a un prezzo accessibile cliccando qui.