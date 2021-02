Army of the Dead – primo teaser trailer del film di Zack Snyder

Pochi minuti fa, attraverso il suo account twitter ufficiale, il regista Zack Snyder ha diffuso il primissimo teaser trailer di Army of the Dead. Si tratta del primo film dopo l’affaire Justice League e uscirà su Netflix il prossimo 21 maggio.

Army of the Dead – i dettagli e il teaser trailer

Army of the Dead segna il ritorno del regista al genere zombie dopo l’ottimo remake de L’alba dei Morti Viventi del 2004.

Ricordiamo che Army of the Dead segue le conseguenze di un’epidemia di zombi a Las Vegas e del gruppo di mercenari che si avventurano nella zona di quarantena per portare a termine una grande rapina. Il film ha un cast internazionale di attori tra cui Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder e Samantha Vincere.

Eccovi il teaser trailer:

Army of the Dead – gli altri progetti in cantiere

Netflix sembra voler puntare molto su Zack Snyder e su questa rivisitazione in salsa action/heist del genere zombie tanto da rendere Army of the Dead un vero e proprio franchise. Qualche settimana fa vi riportavamo la notizia che sarebbe al vaglio un film spin-off diretto da Matthias Schweighöfer il quale prevede anche di recitare al suo interno. Lo sceneggiatore, invece, dovrebbe essere Shay Hatten che è anche uno degli autori di Army of the Dead.

Al riguardo Zack Snyder ha dichiarato:

Sono incredibilmente entusiasta dell’opportunità di collaborare di nuovo con Netflix mentre espandiamo l’universo di Army of the Dead sia con un prequel internazionale, sia esplorando il mondo visivamente dinamico dell’animazione. È stata una grande collaborazione e siamo entusiasti che Netflix dia così tanta importanza a questo nuovo progetto al pari di come gliene stiamo dando noi.

Anche Schweighöfer ha voluto commentare questo nuovo annuncio:

È già stato un grande piacere far parte di questo meraviglioso progetto di Zack Synder. Sono felice che ora venga sviluppato su così tanti livelli diversi”

Per quanto riguarda la serie anime, questa si intitolerà Army of the Dead: Lost Vegas. Lo show racconterà la storia delle origini di Scott (Dave Bautista) mentre Las Vegas si trova invasa dalla prima orda di zombi. La sua squadra di soccorso lo sosterrà ad ogni turno, ma man mano che la squadra scopre cose nuove sull’epidemia di zombi, la loro lealtà verrà messa alla prova.

Snyder dirigerà due episodi della serie d’animazione con Jay Olivia nei panni di showrunner, ma dirigerà anch’egli due episodi.