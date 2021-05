Arnold Schwarzenegger risponde a una lettera inviata da uno studente giapponese

Uno studente giapponese scrive ad Arnold Schwarzenegger per un compito durante una lezione di inglese, ottenendo in cambio una fantastica risposta!

Arnold Schwarzenegger risponde allo studente giapponese

Si sa che non c’è modo migliore di imparare l’inglese se non quello di comunicare direttamente con una persona madrelingua. Certo i testi scolastici sono utili, ma al posto delle noiose esercitazioni sui libri cosa c’è di più eccitante che scrivere a una celebrità d’oltreoceano? Questa è l’idea che era venuta in mente a un insegnante d’inglese in Giappone. All’epoca, il protagonista di questa storia frequentava le medie e aveva scritto la sua lettera niente meno che all’attore, produttore, uomo d’affari, ex-bodybuilder ed ex-governatore della California, Arnold Schwarzenegger.

Non tutte le celebrità rispondono ai loro fan, ma Schwarzenegger ha finito per sorprendere questo giovane studente giapponese facendo inviare una lettera dal suo team, insieme a una fotografia firmata. Inutile dire che il ragazzo è stato al settimo cielo quando ha ricevuto la risposta dalla star 73enne, e ha subito condiviso una foto sul suo account Twitter:

Ci è voluto del tempo perché la risposta arrivasse al mittente. Infatti Arnold Schwarzenegger riceve tonnellate di posta dai fan e per questo lo studente, ora diciassettenne, ha ricevuto la lettera solo il 22 aprile di quest’anno.

Le persone in Giappone non hanno avuto altro che elogi per Schwarzenegger, e il Tweet del giovane studente ha racimolato oltre 229.000 like e più di 34.000 retweet. Questi alcuni dei commenti:

“Wow, sono così invidioso! Hai ricevuto una risposta da Terminator!”

“Che storia commovente!”

“Quando ho inviato una lettera ai Coldplay per un compito simile, è arrivata una risposta firmata qualche mese dopo e ho pianto davanti a tutti i miei compagni di classe.”

“Ho avuto lo stesso compito alla mia alma mater, ho scritto a Daniel Radcliffe di Harry Potter ed ero così felice quando ho ricevuto una risposta. La tengo in un file speciale e la conservo con cura.”

“L’insegnamento dell’inglese in Giappone può essere noioso, quindi è bene aumentare la motivazione degli studenti con attività come questa!”

Il ragazzo non ha dimenticato il suo insegnate d’inglese, grazie al quale ha potuto ricevere questo splendido regalo:

“All’insegnante che era responsabile del dipartimento di inglese, grazie mille per la sua lezione di allora. Ho potuto ricevere un oggetto prezioso e vivere un’esperienza davvero meravigliosa”.

Se siete fan di Arnold Schwarzenegger vi suggeriamo di iniziare a guardare Terminator, disponibile su Amazon!