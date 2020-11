Around The World In 80 Days: aggiornamenti su cast e distribuzione

Mentre continuano le riprese della nuova serie di David Tennant Around The World In 80 Days, arrivano buone notizie per quanto riguarda la distribuzione della stessa, visto che, fino ad oggi, non era prevista negli USA.

La classica saga d’avventura è già stata confermata per BBC One nel Regno Unito, France Télévisions per la Francia, ZDF in Germania, RAI in Italia, RTS in Svizzera, Seven West Media in Australia e sarà disponibile anche per gli Stati Uniti, presumibilmente sulla BBC, in quanto la serie è stata ripresa per la trasmissione da Masterpiece.

David Tennant interpreterà Phileus Fogg nell’adattamento in otto parti dell’amato romanzo di Jules Vernes, insieme alla nascente stella francese Ibrahim Koma nei panni del cameriere Fogg Passepartout e Leonie Benesch di The Crown nei panni della giornalista Abigail Fix.

Un altro attore ricorrente da poco annunciato è Jason Watkins, visto di recente accanto a David Tennant nella serie di ITV Des, che interpreterà Bernard Fortescue, magnate dei giornali e padre di Abigail Fix. A unirsi a loro ci sarà anche Peter Sullivan (Poldark), che interpreterà l’amico di Fogg Nyle Bellamy, con il quale scommette di poter circumnavigare il mondo in ottanta giorni.

Altri attori appena annunciati includono Lindsay Duncan, Dolly Wells, Richard Wilson, Faical Elkihel, Anthony Flanagan, Gary Beadle e Giovanni Scifoni.

Le riprese di cinque mesi per Around The World In 80 Days si svolgeranno in varie località della Romania e del Sud Africa, essendo riprese di recente dopo una lunga interruzione a causa della pandemia di coronavirus. Steve Barron (The Durrells) è il regista principale con Charles Beeson (The Mentalist) pronto a dirigere una serie di episodi. I produttori esecutivi sono Simon Crawford Collins per Slim Film + Television e Lionel Uzan e Pascal Breton per Federation. La serie è stata adattata da diversi scrittori tra cui Ashley Pharoah (Life on Mars) e Caleb Ranson (Child of Mine) ed è una co-produzione Slim Film + Television e Federation.