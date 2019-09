Arriva il Krampus: un nuovo nemico per il boardgame di Hellboy

Mantic games annuncia l'uscita della miniatura del Krampus per il gioco da tavolo dedicato a Hellboy

Ancora buone notizie per i fan del gioco da tavolo di Hellboy! Mantic Games, dopo aver recentemente annunciato la sua intenzione di immettere sul mercato The Wild Hunt (La Caccia Selvaggia), la prima espansione del suo board game basato sulla saga della “rossa creatura infernale”, ha appena comunicato che a questa verrà presto fatta seguire un’altra mini-espansione: la miniatura in edizione limitata del Krampus!

Questa nuovo piccolo ampliamento del gioco andrà ad allargare il pool dei nemici, demoni e non, che i giocatori dovranno affrontare. Oltre alla miniatura, il box conterrà la carta con tutte le caratteristiche e le abilità di questa temibile creatura..

In linea con lo spirito che anima questo board game, tanto La Caccia Selvaggia quanto questa nuova miniatura vanno a riprendere episodi specifici della storia del fumetto creato da Mike Mignola: rispettivamente La caccia Selvaggia e Krampusnatch.

Edito in Italia da Cosmic Games, il prodotto ha visto la luce grazie ad una fortunata campagna di raccolta fondi sulla nota piattaforma Kickstarter: oltre 1,6 milioni di dollari raccolti da più di 12.000 appassionati. il rilascio così ravvicinato di nuovi elementi di gioco è un’ulteriore conferma di quanto successo stia riscuotendo nel mondo e di quanto il ragazzaccio infernale sia amato.

Come nel caso della precedente espansione, anche Krampus non era parte degli stretch goals raggiunti o degli add-on disponibili durante la campagna di finanziamento.

Non è dato di sapere se questi saranno in effetti disponibili in futuro o se invece, contrariamente a quanto avvenuto per le raccolte fondi di altre case di produzione, rimarranno delle vere e proprie esclusive, oggetto di forsennato collezionismo.

Trattandosi di una mini espansione (letteralmente una singola miniatura) sarà ovviamente necessario possedere la scatola base del gioco per poterla utilizzare.

Krampus sarà disponibile per l’acquisto dal mese Dicembre (almeno sul mercato americano) e verrà messo in vendita ad un prezzo consigliato di 44,99$