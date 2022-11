Stando a quanto riportato dal New York Times, Blumhouse e James Wan con la sua Atomic Monster stanno unendo le loro malefiche forze per dare vita a un nuovo polo dell’horror. In questo modo, Wan diventerà un azionista significativo di Blumhouse, Blum manterrà la sua posizione di controllo e anche Universal possiederà una bella fetta della torta. Questo si tradurrà un ulteriore rafforzamento della Universal a Hollywood sotto Disney. Jason Blum e James Wan sono i mega-produttori dietro franchise horror come The Conjuring, The Purge, Paranormal Activity, Halloween e tanti altri.

Arriva il polo dell’horror: Blumhouse e James Wan insieme

James Wan ha affermato di avere troppe idee da gestire da solo e che lui e Blum si completano a vicenda, mentre Blum ha dichiarato quanto segue in una recente intervista:

“James è probabilmente dal 70 all’80% artista e dal 30 al 20% uomo d’affari, e io sono il contrario. Non ho un’idea da trasformare in un film dell’orrore. Nessuna. Ho costruito un’impresa riconoscendo le grandi idee di altre persone”.

Wan ha poi aggiunto che vuole espandersi in podcast, spettacoli dal vivo, videogiochi e merchandising. Atomic Monster dovrebbe diventare, quindi, un’etichetta sotto l’ombrello di Blumhouse. Tuttavia, è comunque bene sottolineare che franchise come, ad esempio, quello di The Conjuring, rimarranno alla Warner Bros; l’articolo evidenzia che, anche dopo l’accordo, Wan continuerà il suo lavoro nei franchising che lo coinvolgono presso Warner Bros.

Acquistate le vostre copie dei film horror diretti da James Wan qui su Amazon!

Grazie a questo importante accordo, Universal sarà la casa di riferimento dell’horror e avrà, così, un portfolio di franchising e film di genere horror che supererà qualsiasi altro studio, persino la Disney. L’accordo fra Blumhouse e Universal scadrà nel 2024, mentre questa nuova unione fra Blumhouse e James Wan sarà effettiva a partire dagli inizia del prossimo anno.