Arriva Kisarta: un oltretomba da incubo per Isola Illyon Edizioni

Isola Illyon Edizioni annuncia Kisarta, la sua nuova ambientazione originale basata su Open Gaming License di Dungeons & Dragons 5e.

La morte non è la fine di tutto, o almeno non per te. Ti aspetta un viaggio pieno di orrori in Kisarta, un nuovo setting che condurrà tutti i giocatori e fan della Quinta Edizione direttamente nell’oltretomba. In questo manuale di ambientazione compatibile con il gioco di ruolo più famoso del mondo tu e il tuo party vi ritroverete a viaggiare nei tortuosi e pericolosi sentieri di Kisarta, un oscuro aldilà nel quale i morti si risvegliano dopo la loro dipartita conservando però alcune delle caratteristiche straordinarie che avevano in vita.

Non titubare, Anima, sfida le ombre e le immonde creature di Kisarta e avventurati subito nell’incubo dei sette Domini, scarica e gioca il documento di quickstart di 35 pagine che abbiamo preparato per te!