Arriva la nuova linea Funko Pop! dedicata a D&D

A quanto pare Funko e Wizards of the Coast hanno finalmente trovato un accordo per collaborare e realizzare una linea di Funko Pop! Dungeons & Dragons.

Buone notizie per gli appassionati dei tanto amati pupazzetti da collezione. A quanto pare Funko e Wizards of the Coast hanno finalmente trovato un accordo per collaborare e realizzare una linea di Funko Pop! dedicata a Dungeons & Dragons che i fan stavano aspettando da tempo.

L’annuncio è arrivato attraverso un il blog ufficiale di Funko e sembrerebbe che i primi personaggi in miniatura di D&D riguardano The Lord of the Nine Hells, il buon ranger Minsc e ovviamente il suo piccolo compagno Boo, insieme a un Mind Flayer. La buone notizie non terminano qui, infatti tutti e tre i nuovi personaggi Funko Pop! di Dungeons & Dragons sono già disponibili per il pre-ordine anche se per la spedizione bisognerà attendere il mese di febbraio 2020.

Le nuove figure di Funko Pop Dungeons & Dragons non sono concentrate esclusivamente sul lato malvagio di D&D. Infatti l’eroe Minsc è pronto “ad usare” la sua spada, segnato da cicatrici e dal tatuaggio viola. Inoltre, l’amato criceto di Minsc, Boo, siede “appollaiato” sulla testa del nostro eroe.

Dunque, è un buon inizio per la gamma di prodotti D&D Funko Pop!, ma ovviamente i fan possono essere entusiasti e attendere con ansia nuovi prodotti per il futuro. In ogni caso per vedere l’arrivo di The Lord of the Nine Hells, di Minsc con Boo e di Mind Flayer bisognerà attendere ancora un po di tempo ma sicuramente ne varrà la pena, d’altronde si tratta solo di altri sei mesi d’attesa.