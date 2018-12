Arriva nei negozi USA Mage Knight:Ultimate Edition

Dopo vari ritardi è finalmente uscito negli Stati Uniti Mage Knight Board Game: Ultimate Edition, il celebre gioco creato da Vlaada Chvátil sotto marchio Wizkids, nella sua versione extralusso.

La confezione comprende il gioco base (riveduto e corretto) e tutte le espansioni uscite finora, oltre a dei bonus esclusivi per questa edizione. Siamo di fronte a un contenuto di tutto rispetto in grado di garantire mesi e mesi di gioco agli appassionati di questo titolo.

Nella scatola saranno presenti quindi nuove regole per il gioco base, tre espansioni che rispondono ai nomi de La Legione Perduta, Le Ombre di Tezla e Krang oltre cinque carte nuove ed esclusive e una nuova versione delle miniature delle unità ridipinte con una colorazione più accattivante e professionale.

Universalmente premiato dalla critica, il gioco combina elementi di gioco di ruolo con le dinamiche chiave dei giochi da tavolo riuscendo a proporre un prodotto adatto sia al gioco in solitaria sia a partite in gruppi sino a cinque partecipanti.

Per chi non conoscesse il gioco scendendo nel dettaglio, si prende il controllo di un eroe e si inizia ad esplorare e conquistare le lande sotto il controllo dell’Impero di Atlantide. Occorre costruire la propria armata, combinare le giuste carte nel mazzo che possono comprendere magie e azioni speciali in grado di alterare le dinamiche di gioco, esplorare dungeon alla ricerca di tesori ed esperienza per far salire di livello il proprio personaggio, e portare assedio ad antiche città-roccaforti.

In caso di gioco in gruppo il prodotto può essere affrontato sia in modalità competitiva sia in modalità cooperativa nella quale i giocatori vinceranno o perderanno come gruppo. Ribadiamo anche la presenza della modalità in solo, per completare la gamma di esperienze di gioco disponibili.

Mage Knight Board Game: Ultimate Edition uscirà in molteplici lingue e anche in più fasi di lancio nei vari paesi, così da fare la felicità del pubblico più vasto possibile: Inglese, Spagnolo, Polacco, Ceco, Tedesco, Francese, Russo, Coreano, Portoghese, Cinese, e naturalmente Italiano. Nel nostro paese l’arrivo sugli scaffali è previsto per il mese di Gennaio / Febbraio.