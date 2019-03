Arriva Paranormal Detectives di Lucky Duck

Mettetevi alla prova a diventare dei detective del paranormale con il nuovo gioco di Lucky Duck, in arrivo ad ottobre: Paranormal Detectives.

Mettetevi alla prova a diventare dei detective del paranormale con il nuovo gioco di Lucky Duck, in arrivo ad ottobre: Paranormal Detectives. Parliamo di un party game dove un giocatore sarà la vittima – o meglio, il suo fantasma – e dovrà dare indizi agli altri giocatori, che faranno parte di un team di investigatori del paranormale.

Il divertimento arriva nel metodo di comunicazione: il giocatore che impersonerà il fantasma potrà dare suggerimenti solo in determinati modi segnati sulle carte di gioco, come mimarli o compiere azioni fisiche specifiche. Proprio questa meccanica è il motore che rende il gioco leggero, dinamico e divertente, abbandonando ogni possibile risvolto competitivo.

Il gioco è stato ideato da Marcin Laczynski, Szymon Malinski e Adrian Orzechowski, ed è pensato per un gruppo di giocatori da 3 a 6, dai 10 anni in su, con partite della durata inferiore ad 1 ora. Il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 40 dollari, e arriverà per la prima volta al pubblico durante la fiera Spiel che si terrà in ottobre ad Essen.

La stessa Lucky Duck è l’azienda dietro al gioco Ganymede, un building game dove i giocatori dovranno colonizzare l’universo. Reclutando mano d’opera sulla terra, dovranno trasportarli tramite shuttle su Marte, e successivamente su Ganymede, dove è situata la base operativa. Il gioco si concluderà quando un giocatore avrà trasportato quattro navi di coloni nello spazio. Le partite di questo gioco durano dai 20 ai 40 minuti, prevedono da 2 a 4 giocatori, per un’età minima di 14 anni.

Lucky Duck Games è un’azienda produttrice di giochi da tavolo con l’obiettivo di trasformare i videogiochi online in fantastiche esperienze fatte di pedine e dadi. Con anni di esperienza sulle spalle nel creare giochi da tavolo e online, hanno deciso di fondere le due cose e creare una compagnia capace di produrre dei titoli divertenti da giocare e belli da vedere.