Arriva un nuovo gioco della serie Evolution: si chiamerà Oceani

Annunciato da North Star Games per questo autunno Oceans (Oceani) nuovo prodotto appartenente alla serie Evolution realizzato perché possa essere giocato separatamente dall’ormai classico ed iconico gioco base.

Come da prassi per Evolution anche in Oceani i giocatori si sfideranno nel tentativo di guidare l’evoluzione di specie animali e dare “vita” alle creature più resistenti e “performanti” presenti sul pianeta. Si darà in questo modo vita ad una realtà fatta di predatori e prede che popolano un ecosistema unico e diverso in ogni partita andando a “simulare” in chiave ludica le leggi della natura e dell’evoluzione.

Oceani sposta il target dell’evoluzione dalla terra ferma all’acqua, permettendo ai giocatori di interagire con animali marini e le loro caratteristiche peculiari

La fonte di cibo primaria da dover gestire questa volta sarà il plankton, e si potranno far evolvere le proprie creature con nuovi e specifici attributi quali ad esempio: “tentacolato” o “capace di gettare inchiostro”. Le carte tratti e gli altri componenti di gioco saranno illustrati dall’artista Catherine Hamilton, noto per aver già lavorato ad altri giochi della serie.

Questa versione del gioco sarà totalmente slegata dalla serie Evolution e proporrà dei cambiamenti in termini di meccaniche di gioco che renderanno le partite più semplici e facili da imparare, più intuitive e meno complesse. Oceani conterrà un tabellone “scogliera”, tre tabelloni “oceano”, 35 tabelle per le varie specie, 215 token pesce, 6 schermi per i giocatori e un minimo di 195 carte. Il gioco è pensato per giocarci da 2 a 6 giocatori, e partirà dal prezzo di 49,99 dollari.

North Star Games ha deciso di avviare una campagna Kickstarter per la produzione del gioco e ad ora ha raggiunto circa i 160.000 Euro (con 2600 finanziatori). La campagna ha reso disponibile anche un’edizione limitata chiamata Deluxe Edition, che conterrà dei token in acrilico, borse in tessuto per quest’ultimi e bustine protettive per le carte personalizzate. Questa versione è disponibile a 84.99 dollari, lo stesso prezzo della standard su Kickstarter: entrambe conterranno infine prodotti esclusivi della campagna.

E’ prevista una versione localizzata in italiano del prodotto ad opera di Pendragon Game Studio, riportiamo in merito quanto diffuso dall’editore sul proprio profilo Facebook:

Iniziata la campagna Kickstarter di Oceani, gioco a sé stante, ma che fa parte della serie di Evolution!! Nella campagna è possibile pledgiare due diverse versioni, normale e deluxe, per entrambe potrà essere scelta l’edizione localizzata interamente in italiano edita da Pendragon Game Studio. Dopo aver ripopolato l’ecosistema terrestre con Evolution, è giunto il momento di occuparsi di quello marino con Oceani! Create nuove specie e assegnate loro la giusta combinazione di tratti, così che possano trovare il loro posto nell’ecosistema!