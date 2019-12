Kevin Feige annuncia un nuovo team di supereroi Marvel

Buone notizie per gli appassionati dell’Universo Cinematografico Marvel e soprattutto degli Avengers. Infatti, Kevin Feige ha appena annunciato una novità non di poco conto che riguarda una “new entry” nella Fase 4 del MCU: ci sarà una nuova squadra di supereroi. La notizia è stata resa nota proprio da Kevin Feige nel corso del Comic Con che si è tenuto in Brasile. Come ha spiegato il presidente di Marvel Studios, si tratta di un progetto molto ambizioso che va portato a termine attraverso alcuni step graduali. Infatti egli, a tal proposito, avrebbe spiegato quanto segue:

“Nell’MCU è tutto interconnesso, ma ci concentriamo davvero su un film alla volta. Faremo il miglior film di Black Widow che potremo eventualmente fare, il miglior film degli Eternals, i migliori Shang-Chi, Doctor Strange, Thor, Captain Marvel, Black Panther, giusto? E continueremo ad evolvere le loro storie. E poi, sì, sarà divertente vederli riuniti in un piano più ampio. Cioè, ve lo prometto, la cosa è ben avviata”.

Dunque, nella Fase 4 tutti i fan dell’Universo Cinematografico Marvel potranno assistere ad un nuovo film caratterizzato dalla presenza di eroi – alcuni già conosciuti e alcuni nuovi – che si troveranno insieme per riunire le loro forze e cercare di salvare, ancora una volta, la Terra e i suoi abitanti. Ebbene, Kevin Feige avrebbe affermato anche che “Gli Eterni sanno dell’esistenza degli Avengers, ma gli Avengers non sanno molto degli Eterni. Ancora”. Di conseguenza, quasi certamente, ci sarà l’incontro tra Gli Eterni e i Vendicatori. Ovviamente ancora non è dato sapere in che modo si evolveranno le vicende. Insomma, il film Marvel sarà tutto da scoprire e sicuramente sarà più che entusiasmante. Cosa ne pensate di questo nuovo progetto?