Arrow 8: nuovo trailer ufficiale dell’ultima stagione

The CW poco fa ha pubblicato il nuovo trailer esteso dell’ottava e ultima stagione della serie di Arrow che vi mostriamo di seguito:



Questa stagione avrà solamente 10 episodi e si collegherà direttamente all’imminente crossover “Crisi sulle Terre Infinite”, che questa volta avrà una strategia di messa in onda molto diversa dalle solite che abbiamo visto fino ad ora: tre episodi a dicembre 2019 e due a gennaio 2020.

Il nuovo poster ufficiale della serie:

La serie di Arrow è la prima a chiudere i battenti dell’ Arrowverse, dopo ben otto anni di programmazione. Cosa succederà nell’atto della puntata finale?

“L’unica cosa che ad Oliver resta da fare – e non ha bisogno di morire per farlo – è lasciare un’eredità”, dichiara Amell in un’intervista tenutasi nel corso di una fiera del fumetto americana avvenuta negli scorsi mesi. “Perché abbiamo tutti questi show televisivi con cui condivide un universo narrativo che già esistono, quindi se Arrow continuasse in assenza di Oliver Queen, o qualcun altro assumesse il ruolo di Green Arrow… andrebbe bene, no? Credo che lasciare un’eredità, un retaggio, sia l’ultimo obiettivo da spuntare per coronare il percorso del personaggio.”