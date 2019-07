Arrow 8: trailer e logo dell’ultima stagione dal SDCC

Arrow: pubblicato online il trailer ufficiale dell'ottava stagione durante il San Diego Comic-Con 2019 con protagonista Stephen Amell.

Durante il Comic Con di San Diego, The CW ha mostrato il nuovissimo trailer ufficiale dell’ ottava e ultima stagione di Arrow:

A differenza delle vecchie stagioni, questa avrà solamente 10 episodi e si collegherà direttamente all’imminente crossover “Crisi sulle Terre Infinite”, che questa volta avrà una strategia di messa in onda molto diversa dalle solite che abbiamo visto fino ad ora: tre episodi a dicembre 2019 e due a gennaio 2020.

Inoltre è stato mostrato il nuovo logo ufficiale della serie:

La serie di Arrow è la prima a chiudere i battenti dell’ Arrowverse, dopo ben otto anni di programmazione. Nel trailer vediamo un breve riassunto di tutta la vita di Oliver Queen e dei suoi amici, da quando viveva sull’isola fino alle sue eroiche azioni da vigilante, fino alle prime scene inedite dello show che vediamo a fine video.

Apprendiamo poi che nel cast di questa ultima stagione ci sarà un nuovo arrivo: Charlie Barnett che interpreterà John Diggle Jr.

Arrow è una serie televisiva statunitense, basata sul personaggio di Freccia Verde supereroe protagonista di una serie di fumetti pubblicata da DC Comics. La serie è incentrata su Oliver Queen, interpretato da Stephen Amell, che, dopo aver passato cinque anni su un’isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow. Fanno parte del cast principale anche Emily Bett Rickards, David Ramsey, Willa Holland, Paul Blackthorne, Katie Cassidy, Colin Donnell, Manu Bennett, Colton Haynes, John Barrowman, Susanna Thompson, Echo Kellum, Josh Segarra, Rick Gonzalez e Juliana Harkavy.

L’arrivo dell’ ultima stagione di Arrow è previsto per il 15 ottobre 2019 sul canale CW, mentre in Italia al momento non abbiamo ancora una data ufficiale.