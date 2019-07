Arrow: i 10 personaggi che i fan vorrebbero rivedere nella stagione finale

Tramite un sondaggio il pubblico ha sancito quali personaggi vorrebbe rivedere nell'ultima stagione di Arrow, serie TV DC Comics.

Inizialmente prevista per durare sette stagioni, Arrow si concluderà con l’ottava in onda il prossimo autunno in America su The CW, e nonostante gli alti e i bassi lungo il percorso, con il suo successo potrà sempre vantare di aver dato il via all’esplosione delle serie TV supereroistiche sul piccolo schermo. A pochi mesi dalla trasmissione degli episodi finali, il pubblico si esprime con un sondaggio riguardo i personaggi che vorrebbe rivedere un’ultima volta nell’ultimo atto dello show con protagonista l’Arciere di Smeraldo.

Il sondaggio indetto da TV Line ha stilato una classifica dei dieci personaggi più votati dai fan desidererebbero vedere a fianco (o contro) il Green Arrow di Stephen Amell:

10° – QUENTIN LANCE: il padre delle sorelle Lance è morto nella sesta stagione, ma il personaggio interpretato da Paul Blackthorne potrebbe tornare previo flashback o sottoforma di doppelgänger proveniente da un’altra Terra.

9° – NYSSA AL-GHUL: con l'11% dei voti, la figlia minore di Ra's è in viaggio con Thea per chiudere tutti i Pozzi di Lazzaro sparsi per il mondo. Quando il gioco si fa duro, averla nei paraggi fa sempre comodo viste le sue grandi capacità.

8° – MOIRA QUEEN: nonostante la madre di Oliver e Thea sia morta già da diverse stagioni, la donna ha avuto modo di comparire a più riprese tramite flashback, niente potrebbe impedirle di tornare un'ultima volta.

7° – MALCOLM MERLYN: dopo aver sacrificato la propria vita per salvare sua figlia Thea nel finale della quinta stagione, l'ultima volta che siamo incappati in Malcolm è stato in un (insospettabile) cameo nel crossover Elseworlds, dove interpretava un agente di polizia. Eppure l'Arciere Oscuro è pieno di risorse, sarà davvero morto, oppure potrebbe ricomparire… ?

6° – RAGMAN: Rory Regan è uno degli alleati più divertenti da vedere in scena nel Team Arrow, che non ha mai avuto tempo e modo di brillare quanto avrebbe dovuto, purtroppo (probabilmente i suoi bendaggi magici richiedevano degli effetti visivi troppo costosi?), se dovesse tornare sarebbe sicuramente il benvenuto dai fan!

5° – DEATHSTROKE: all’inizio della sesta stagione Slade Wilson era alla ricerca di suo figlio Joe, ma ciò che ha scoperto lo ha deluso molto. Tuttavia ha rifiutato di rinunciare a lui – per non parlare di Grant, il secondo figlio che gli fu tenuto nascosto, quindi il mercenario silenzioso è ancora a piede libero e pronto a combattere.

4° – PROMETHEUS: uno dei villain preferiti dai fan per le sue capacità letali ed il grande intelletto criminale, Adrian Chase è rimasto ucciso nel finale della quinta stagione. Ha avuto modo di tormentare Freccia Verde sotto forma di allucinazione in seguito, chissà che non poss farlo ancora in futuro… o magari tornare da un'altra Terra.

3° – FELICITY: con il 19% dei voti, l'interesse sentimentale di Oliver ha abbandonato la serie con la settima stagione, quindi chissà se riusciremo a vederla anche solo per una puntata nel corso dell'ottava ed ultima, gli #Olicity incrociano le dita.

2° – TOMMY MERLIN: nonostante sia morto nel finale della prima stagione, il miglior amico del giovane rampollo di casa Queen ha sempre trovato modo di tornare: flashback, allucinazioni, Human Target e persino come Prometheus di Terra-X! Non vorremo mica deludere il 31% di chi lo ha votato e non fargli fare un ultimo saluto ai suoi fan, vero?

nonostante sia morto nel finale della prima stagione, il miglior amico del giovane rampollo di casa Queen ha sempre trovato modo di tornare: flashback, allucinazioni, Human Target e persino come Prometheus di Terra-X! Non vorremo mica deludere il 31% di chi lo ha votato e non fargli fare un ultimo saluto ai suoi fan, vero? 1° – THEA QUEEN: la sorella minore di Oliver ed interprete di Speedy è la preferita dei fan. Il pubblico chiede a gran voce che il personaggio che da regular nelle ultime stagioni è diventato recurring, torni per gli ultimi episodi della serie. E del resto c’è ancora tanto da dire su di lei, visto che l’attrice si è detta disponibile a tornare, che vi sia in serbo un grande piano per la trama delle nuove puntate… ?

Quali di questi personaggi farà ritorno? Gli autori soddisferanno le richieste dei fan? Le risposte a queste e molte altre domande nell’ottava ed ultima stagione di Arrow comincerà in America l’8 settembre.