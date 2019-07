Arrow: Prometheus e Tommy Merlyn torneranno nell’ultima stagione

John Segarra e Colin Donnell torneranno ad interpretare Prometheus e Tommy Merlin nell'ottava ed ultima stagione di Arrow.

Le riprese dell’ottava ed ultima stagione di Arrow sono ufficialmente cominciate, e tutti sul set guidato dalla nuova showrunner Beth Schwartz, sono molto emozionati nel raccontare per l’ultima volta le storie di questi personaggi, soprattutto perché sul set torneranno due volti famigliari ai fan della serie, ecco quali.

Se solo una settimana fa vi avevamo riportato un sondaggio nel quale il pubblico americano veniva chiamato a votare quali personaggi avrebbe desiderato vedere nella stagione finale dedicata all’Arciere di Smeraldo, oggi siamo lieti di dirvi che per il momento, almeno due dei dieci personaggi più votati dal pubblico faranno certamente ritorno: si tratta di Prometheus e Tommy Merlyn.

“Abbiamo in serbo grandi sorprese per i fan, l’ottava stagione sarà più breve delle altre, è vero, ma questo può trasformarsi in un vantaggio e permetterci di costruire una storia più frenetica e coesa” dichiara Beth Schwartz, “Posso dirvi che rivedremo Adrian Chase, tornerà in un modo che nessuno si aspetta, e siamo tutti davvero emozionati per l’idea che abbiamo avuto, perché Prometheus è stato uno dei nostri villain preferiti di sempre, quindi non vediamo l’ora di scoprire come il pubblico reagirà al suo ritorno.” Prometheus moriva nel finale della quinta stagione di Arrow, dopo aver fatto esplodere l’Isola di Lian Yu, dove Oliver aveva trascorso i cinque anni in seguito al naufragio del suo yatch, diventando il prodigioso guerriero che abbiamo conosciuto nell’episodio pilota. Successivamente, Josh Segarra ha avuto modo di fare nuovamente ritorno nello show sottoforma di flashback: “Prometheus è stato uno dei personaggi più importanti della mia carriera, sarò sempre contento di tornare sul set di Arrow, ogni volta che me lo chiederanno” aveva commentato l’attore lo scorso anno, ed è sicuramente stato di parola.

“Rivedremo anche Tommy”, dichiara lo showrunner e produttore esecutivo Marc Guggenheim, “Sebbene non si tratti di quello che conosciamo”, parole criptiche, ma che lasciano aperti diversi scenari. Anche il personaggio di Tommy Merlyn, il miglior amico di Oliver, morì nel tragico finale della prima stagione, scatenando l’ira di suo padre Malcolm, il criminale conosciuto come Dark Archer. Eppure siamo riusciti a vederlo nuovamente in flashback ed allucinazioni a più riprese, cosa che non impedirebbe al Multiverso già introdotto nelle scorse stagioni, di mostrarci una nuova versione del personaggio interpretato da Colin Donnel.

ottava ed ultima stagione di Arrow comincerà in America l’8 settembre.