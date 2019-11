Arrow: svelato il titolo e le ultime parole dell’episodio finale

Lo sceneggiatore di Arrow Marc Guggenheim, condivide su Twitter il titolo e le ultime parole dell'episodio finale di Arrow.

L’ottava stagione di Arrow sarà anche l’ultima, ed i fan si preparano a congedarsi dal personaggio che diede vita all’universo televisivo più ambizioso e grande di sempre -e a cui deve anche il nome, l’Arrowverse– Oliver Queen. A rigirare il dito nella piaga nel cuore dei fan, uno degli autori che sul proprio profilo Twitter condivide il titolo dell’ultimo episodio della serie e le ultime parole che verranno pronunciate nella puntata.

Il finale della serie si intitolerà “Fadeout” (letteralmente “dissolvenza”), un gioco di parole che vuole richiamare la classica sequenza a nero alla fine di una scena o di un episodio, sebbene a chiudersi definitivamente sia lo show che ha dato vita al Multiverso televisivo targato DC Comics in TV, su The CW, un piccolo network ora diventata in patria “la casa dei supereroi.” La decima ed ultima puntata dell’ottava stagione di Arrow è stata scritta a quattro mani da Marc Guggenheim e Beth Schwartz, mentre avrà alla regia James Bamford, che in passato a diretto alcuni degli episodi più grandi, memorabili e cattivi della serie. Stando al frontespizio, le riprese inizieranno il 31 ottobre, Halloween, ed il sipario della produzione si chiuderà per sempre sullo show il 13 novembre.

Le foto rivelano anche le ultime parole che verranno pronunciate in chiusura al copione dell’ultima puntata: “… of possibility.” Non è chiaro quale possa essere la frase, né quale personaggio sarà a pronunciarla, sappiamo soltanto che le ultime parole che ascolteremo saranno “… di possibilità.” Guggenheim in precedenza aveva dichiarato nel corso di un’intervista, di essersi finalmente deciso dopo un’attenta riflessione, su quale sarebbe stata la scena finale della serie già nel mese dello scorso agosto, dicendo: “Ci sono molti ostacoli logistici che devono essere attraversati per riuscire girare quella scena. Non è come se potessimo filmarla già nella giornata di domani, occorre una certa preparazione”, che si tratti di preparazione fisica o emotiva, quel che è certo è che i fan ricorderanno quest’epilogo per molto, moltissimo tempo.

Arrow va in onda ogni martedì in America su The CW, in Italia l’ottava stagione arriverà nel 2020.