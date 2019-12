Arthur Fleck potrebbe non essere il vero Joker secondo il regista Todd Phillips

Arthur Fleck, il comico fallito protagonista del film Joker e interpretato da Joaquin Phoenix, che dopo tanti soprusi diventa l’icona della controcultura dei primi anni ’80 a Gotham City, potrebbe in realtà non essere il vero Joker. A riferirlo è lo stesso regista del film Todd Phillips in una featurette del backstage di 22 minuti inclusa negli extra della versione home-video del film:

“Esistono molti modi per guardare e comprendere il film. Potrebbe non essere Joker. Questa è solo una versione delle origini del Joker. Si tratta solo della versione che questo ragazzo sta raccontando in questa stanza dell’istituto psichiatrico. In poche parole sto dicendo che non so se sia il narratore più affidabile del mondo”.

Nel film, infatti, il supercattivo targato DC Comics racconta, attraverso la lente deformata del paziente dell’istituto di igiene mentale dal nome Arthur, la sua strana vita fatta di fantasie che coinvolgono la vicina Sophie Dumond (Zazie Beetz) e il conduttore del talk show notturno Murray Franklin (Robert De Niro).

Il film, ovviamente, suggerisce tanti indizi che collegano il personaggio di Arthur al Joker dei fumetti, ma come la stessa controparte fumettistica afferma in The Killing Joke, il pazzo che indossa il trucco preferisce che il suo passato non sia altro che una scelta multipla.

In realtà, il Joker di Phoenix è una fusione di più figure. Lo ha affermato inizialmente anche l’attore che lo interpreta:

“Prendete Todd e Scott [Silver, co-sceneggiatore], pezzi di me, Katherine Hepburn e Frank-N-Furter, mettete tutto insieme e avrete il nostro Joker. E non credo che nessuno di noi sapesse davvero che sarebbero stati gli ingredienti per questo risultato finale, ma è proprio quello che è successo. Todd ha un modo davvero unico di vedere le cose e nessuno avrebbe potuto fare questo film tranne Todd.”

Non resta che attendere il sequel recentemente annunciato per scoprire qualcosa in più sulla natura del personaggio creato da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix.