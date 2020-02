As D’Or 2020: ecco i vincitori

Come ogni anno, durante il Festival Dei Giochi di Cannes, viene assegnato l’As D’Or, un premio per i migliori giochi da tavolo usciti nel corso dei mesi.

Per 34 anni, quasi ogni anno, con una pausa nel 1991 durante la Guerra del Golfo, il Festival Internazionale dei Giochi di Cannes ha assegnato i premi dei migliori giochi da tavolo rilasciati nell’annata corrispondente.

Ecco a voi i vincitori per ogni categoria di quest anno:

Miglior Gioco Per Bambini: Attrape Rêves

Un gioco pensato per bambini di età pre-scolare (quindi 3-4 anni) davvero molto semplice e carino, il cui obiettivo è quello di riuscire a creare una coperta che sia grande abbastanza da coprirsi, in modo tale da non far arrivare gli incubi. Una meccanica intuitiva e apparentemente banale, ma che si adatta al target a cui è rivolto il gioco, stimolandone la creatività e aguzzandone l’ingegno.

Miglio Gioco Per Esperti: Res Arcana

Decisamente più complesso del precedente, in Res Arcana dovremo scegliere una scuola di magia in cui specializzarci, ognuna delle quali ha una diversa abilità per manipolare le cosiddette “essenze”, la fonte principale del mana. Lo scopo del gioco è quello di ricostruire divrsi tipi di artefatti, i quali ci daranno dei punti da accumulare. Chi ottiene dieci punti, vince. Tutto questo, ovviamente, dovrà essere fatto affrontando gli ostacoli che ci vengono posti davanti dagli altri giocatori. Un gioco sicuramente rapido e divertente, con una quantità di carte tale da rendere ogni partita diversa dalle altre.

Miglior Gioco Dell’Anno: Oriflamme

Il miglior gioco dell’anno ci porta nel bel mezzo di una faida medievale per la conquista della corona francese. I giocatori impersoneranno i capi di famiglie influenti dell’alta aristocrazia , che tramite trucchi, astuzia e forza dovranno impossessarsi del trono. Tramite le carte, si possono guadagnare o far perdere punti influenza alle varie famiglie, in una battaglia senza esclusione di colpi per ottenere la vittoria!

