Ash vs Evil Dead potrebbe tornare in futuro sugli schermi, ma in una forma del tutto diversa rispetto al passato. In un’intervista ai microfoni di Collider il mitico Bruce Campbell, protagonista del franchise, ha rivelato che si sono dei piani per realizzare una serie animata sulla mitica icona horror.

“Fare un qualcosa con l’animazione è molto più facile per il futuro. La mia voce da Ash è ancora intatta, cosa che non si può dire del mio corpo, e posso ancora continuare. Sono impegnato con il videogame e stiamo parlando anche di una possibile serie animata” – ha dichiarato l’attore. In Ash vs Evil Dead, andata in onda per tre stagioni su STARZ e poi cancellata nel 2018, Bruce Campbell ha ripreso i panni di Ash Williams, personaggio reso celebre in Evil Dead di Sam Raimi.

Dopo la conclusione della serie Bruce aveva ufficialmente annunciato il suo ritiro in live action dal franchise, spiegando di avere numerosi problemi al ginocchio. In ogni caso il franchise horror continuerà con Evil Dead Rise, sequel del reboot uscito nel 2013 (Sam Raimi e Bruce Campbell figureranno da produttori esecutivi). Il film sarà invece diretto da Lee Cronin e vedrà Alyssa Sutherland e Lily Sullivan nei panni delle protagoniste. Un capitolo tutto al femminile, dunque, che racconterà la storia di due sorelle costrette a lottare per la sopravvivenza contro un’orda di demoni.

Inizialmente previsto in esclusiva per HBO Max, Bruce Campbell ha spiegato che se le reazioni del pubblico dovessero essere positive, il film potrebbe uscire anche al cinema, adottando quindi un modello di distribuzione ibrido. Evil Dead, arrivato in Italia con il titolo La Casa, è considerato un cult del genere nonostante alla sua uscita avesse incassato soltanto 3 milioni di dollari in tutto il mondo. Sono poi arrivati altri tre film e un reboot diretto da Fede Álvarez, uscito nel 2013.