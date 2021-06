Ashirase: il navigatore per scarpe creato da Honda

Honda Motor Co., un’azienda giapponese multinazionale che produce principalmente automobili e motocicli, nota anche per le ricerche effettuate nel campo della robotica, con una produzione annua di oltre 14 milioni di motori, ha progettato un nuovo sistema di navigazione, questa volta pensato per adattarsi alle scarpe.

Il nuovo sistema di navigazione si chiama Ashirase e si mostra esteriormente come un paio di gadget da agganciare alla lingua delle scarpe. L’intero dispositivo, tuttavia, assomiglia più a un sandalo, anche se è per lo più nascosto alla vista, dato che scivola all’interno delle scarpe.

Come funziona il sistema Ashirase

Il sistema Ashirase funziona in combinazione con un’applicazione per smartphone, dove si imposta la destinazione prima di partire per il viaggio pedonale. Una volta che in viaggio, i sensori permettono al sistema di determinare la posizione attuale, dando indicazioni lungo la strada attraverso le vibrazioni nelle scarpe.

Le cinghie del dispositivo sono dotate di una serie di oscillatori compatti, e l’accensione di diversi settori indica diverse direzioni. Quando la sezione sul lato del piede sinistro vibra, per esempio, significa “Girare a sinistra”, e il rimbombo lungo il bordo esterno del piede destro è “Girare a destra”. Se si sta per andare troppo lontano rischiando di non girare al punto giusto, le vibrazioni su entrambi i piedi sono il segnale di “Stop”, e una volta che ti si è ritornati nella giusta direzione, un formicolio su entrambe le dita dei piedi fa sapere di andare avanti.

Questa foto mostra i diagrammi di vibrazione per i comandi: “avanti”, “stop” e “gira a sinistra”:

Se il sistema richiede uno smartphone, però, perché non usare semplicemente una qualsiasi altra applicazione di navigazione GPS?

La risposta è che Ashirase è stato progettato tenendo conto delle esigenze delle persone ipovedenti. Per coloro che hanno problemi di vista o altri problemi oculari, controllare lo schermo dello smartphone in un ambiente esterno può essere difficile o addirittura impossibile.

Essere a mani libere significa che Ashirase non causa problemi per chi cammina con un bastone bianco e le vibrazioni di guida che sostituiscono le istruzioni verbali eliminano la necessità di indossare un auricolare e ostacolare così la capacità dell’utente di sentire l’ambiente circostante, una preoccupazione importante per la sicurezza per le persone incapaci di vedere auto o altri potenziali pericoli.

Questo il video di presentazione del sistema Ashirase:

Quando sarà messo sul mercato il dispositivo? Honda, che sta sviluppando il sistema in collaborazione con una nuova società, chiamata Ashirase, da qui il nome del dispositivo, spera di portarlo sul mercato nel 2022. Una cosa è chiara: un sistema del genere aiuterebbe incredibilmente tutte le persone ipovedenti, ceche e che per qualsiasi ragione hanno problemi a vedere.

