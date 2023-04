Il Napoli Comicon 2023 si espande ulteriormente con la presenza dell’amatissimo Asian Village, un’area interamente dedicata alla cultura asiatica che si estende fino ai due palchi esterni, il Music Dojo e l’Arena Flegrea, e che dialoga con le aree Videogame e Fumetto.

L’Asian Village al Napoli Comicon 2023

La cultura asiatica sta diventando sempre più influente in tutto il mondo, e questo si riflette anche nell’offerta di Asian Village. Tra gli eventi più attesi ci sono le conferenze da parte di compositori dei successi K-Pop, la presenza di DJ e influencer, e soprattutto i contest di danza, tra cui le finali del K-Pop Dance Fight Fest, un evento senza precedenti che raccoglie le più forti crew italiane di K-Pop sullo stesso palco, con partecipanti che arrivano dalla Sicilia al Piemonte, dal Veneto al Lazio, coordinati da Coreapoli e K-ble Jungle.

Foto via Comicon Napoli 2023

Ma non è solo la musica a essere protagonista. Il programma manga e anime di Asian Village, infatti, delizierà gli appassionati con diversi eventi di altissimo livello. Tra gli ospiti più illustri, la sensei Miki Yoshikawa, autrice del manga e anime A couple of cuckoos, con due sessioni di disegno, e la sensei Aki Irie, autrice di Nuvole a Nord-Ovest, che racconterà il suo percorso e il suo lavoro di mangaka tramite workshop e un’intera mostra a lei dedicata.

Non mancheranno poi proiezioni esclusive di anime, come The First Slam Dunk e varie serie in collaborazione con Crunchyroll, così come dibattiti, panel e conferenze ad hoc, da quella su One Piece a quella sul fenomeno Blue Lock, passando per il manga gekiga, fino ad arrivare alla rivoluzione dei webtoon coreani.

Debuterrà a Napoli Comicon 2023 un nuovo format di incontri, curato e animato dal “Trio del manga” – Cavernadiplatone, Sommobuta e TimeWalker – dedicato alla riflessione sulla forza simbolica, artistica ed economica che il manga esprime oggi, senza vincoli geografici o culturali di sorta. Ciascun talk ospiterà artisti o creativi occidentali, sia italiani che stranieri. Se i manga hanno ormai pervaso l’immaginario globale, e il loro stile è inconfondibile, come ha influito il fumetto giapponese sul loro lavoro, il loro immaginario e la loro carriera? Tra i primi ospiti, la creator e illustratrice Fraffrog, e il disegnatore Marvel e Image Comics Daniel Warren Johnson.

Non solo Manga

Ma l’area Asian Village non si limita solo al manga e all’anime. Ci sono anche le idol, giovani cantanti che si ispirano al Giappone, le arti marziali e le lingue orientali. Non mancherà infatti un vasto programma Cosplay con i contest sul Music Dojo, in Arena Flegrea e nella sala Auditorium del Teatro Mediterraneo.