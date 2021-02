Asmodee annuncia l’acquisizione di Board Game Arena (BGA), la piattaforma digitale di gioco da tavolo multiplayer, con l’obiettivo di fornirle un’elevata visibilità all’interno del mercato e accelerare l’uscita dei successi Asmodee, tanto attesi da parte dei giocatori. Fondata nel 2010 da Grégory Isabelli ed Emmanuel Colin, BGA si è affermata come leader mondiale nei giochi da tavolo online.

La piattaforma offre la versione digitale ufficiale di oltre 250 giochi, supportati in 40 lingue, a più di 5 milioni di membri in tutto il mondo. All’interno di questo catalogo molto ampio e regolarmente aggiornato ci sono successi Asmodee come Jaipur, Seasons o 7 Wonders, del quale sono state giocate oltre 4 milioni di partite online dalla sua uscita sulla piattaforma nel 2018.

Fin dalla sua creazione BGA ha avuto un incremento costante, grazie all’impegno delle comunità di gioco, e ha registrato una crescita del 600% nel 2020, segno della passione collettiva per i giochi da tavolo, sia in famiglia che a distanza. Per sostenere la sua crescita e perseguire il suo sviluppo, il suo management ha scelto di unirsi ad Asmodee. Le due società hanno già interagito in passato e si conoscono da molto tempo, e questo naturale avvicinamento consentirà ad Asmodee di velocizzare la disponibilità dei suoi titoli chiave sulla piattaforma.

Grégory Isabelli et Emmanuel Colin, co-fondatori di BGA, commentano:

“Lavorare con Asmodee ci consente di proseguire in quest’enorme crescita, nonché di farlo con un partner che condivide il nostro amore e la nostra passione per i giochi da tavolo e che soddisfa un criterio sine qua non per noi: che BGA sia gestito dai più grandi fan, il cui core business è costituito dai giochi da tavolo.”

Thomas Koegler, Strategic Director di Asmodee, ha affermato:

“La nostra crescita si basa su un impegno fondamentale: offrire la miglior esperienza di gioco ai nostri clienti e promuovere i nostri marchi al pubblico più vasto. Avere una piattaforma che consente ai giocatori di tutto il mondo di incontrarsi, giocare insieme ai loro giochi preferiti o scoprirne di nuovi è una scelta naturale accanto alla nostra enorme scuderia di classici dei giochi da tavolo. Skull e Splendor saranno le prossime uscite Asmodee sulla piattaforma nelle settimane a seguire: speriamo che i giocatori si divertano!”

Come le altre entità Asmodee, BGA rimarrà completamente indipendente e l’attuale management resterà alla sua guida. Allo stesso modo, restano invariati i prezzi e le politiche editoriali, con BGA che continua, come sempre, a fare affidamento esclusivamente sulla qualità e la popolarità dei giochi per offrire i propri servizi a tutti gli editori e gli attori del mercato.