Asmodee Italia distribuirà il gioco di ruolo Kids & Legends

Asmodee Italia ha annunciato che distribuirà sul mercato nazionale il gioco Kids & Legends, versione retail del progetto Kids & Dragons.

Kids & Legends è un progetto nato da Kids & Dragons e sarà di un gioco di ruolo per ragazze e ragazzi (e genitori) il cui scopo sarà avvicinare i giovani che non hanno mai sperimentato questo genere di esperienza, rendendo chiunque immediatamente in grado di giocare, senza manuali da studiare e calcoli da fare. Il gioco si rivolgerà a un pubblico ampio, abbracciando giocatori di tutte le età anche affetti da DSA.

Kids & Legends sarà disponibile a primavera 2021; il gioco, nella sua prima incarnazione, ha visto la luce in seguito all’esperienza locale prima e nazionale dopo, di Michele Torbidoni che a partire dal 2016 ha deciso di proporre il gioco di ruolo ragazzi e le ragazze al mondo del gioco di ruolo attraverso materiali semplici e intuitivi.

Dopo aver toccato 60 località italiane e coinvolto 673 ragazze e ragazzi, Kids & Dragons approda su Kickstarter con una fortunata campagna crowdfunding. Asmodee Italia ha quindi deciso di supportare questa iniziativa distribuendo il gioco sul mercato italiano con un nuovo nome e un formato diverso rispetto al Kickstarter.

Kids & Legends sarà contemporaneamente un omaggio ai giochi di ruolo storici e un’esperienza completa e nuova, qualcosa di unico nel suo genere, con modalità di gioco innovative e ambientazioni originali. La scatola base del gioco porterà i giocatori nel mondo Tecno-fantasy di Lanyoo, in attesa di esplorare nuove ambientazioni e stili di gioco.

I giocatori alle prime esperienze saranno agevolati nel poter interpretare un personaggio interamente inventato ma basato su loro stessi. In quest’ottica di semplificazione e inclusione ogni elemento di gioco stimolerà la cooperazione e la verbalizzazione, guidando la costruzione delle azioni e permetterà a tutti di dire la loro, anche ai più timidi. I dadi visivi eviteranno invece i calcoli e solleveranno dall’imbarazzo di sbagliare ed esporsi al giudizio degli altri.