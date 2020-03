Asmodee Italia: le novità di Marzo

Asmodee Italia presenta le novità previste per il mese di Marzo fra giochi di carte ed una nuova linea di accessori dedicati al mondo dei giochi da tavolo.

Patchwork Doodle

Già dal 2 Marzo potete acquistare nei vostri negozi di fiducia il nuovo party game Patchwork Doodle.

Avrete l’occasione di creare magnifiche trapunte, ma attenzione a far combaciare tutti i pezzi. Adatto dagli 8 anni in su, questo gioco vi ricorderà Tetris (la forma delle pezze da far combaciare infatti è molto simile), ma dovrete… colorare!

Lo scopo del gioco infatti è riempire i quadretti della propria griglia cercando di non lasciare spazi vuoti, usando in modo intelligente le pezze disegnate sulle carte. Non dimenticate, mentre finite il vostro turno, di essere creativi: la parte migliore, infatti, sta nella possibilità di creare splendidi motivi per la vostra trapunta.

Nella scatola troverete: 1 blocco, 6 matite, 10 carte inizio, 30 carte pezza, 1 dado a sei facce, 1 pedina.

Marvel Champions: Il Gioco di Carte – Thor

Dal 6 Marzo, invece, potrete acquistare il pack di Thor per Marvel Champions: Il Gioco di Carte. Questo pack include un mazzo precostruito con tutto il necessario per giocare come Thor, il possente Dio del Tuono, Protettore della Terra e dei Nove Regni.

Questo pack è un’espansione per Marvel Champions: Il Gioco di Carte, un gioco cooperativo da uno a quattro giocatori in cui i partecipanti devono collaborare per sconfiggere un supercattivo controllato dal gioco!

Negli ultimi due mesi le uscite di Marvel Champions si sono concentrate sugli Avengers; tra Gennaio e Febbraio, infatti, sono arrivati Capitan America e Ms. Marvel, mentre tra gli Scenari troviamo Goblin e la Squadra di Demolizione!

Gamegenic Essential Line

Asmodee Italia ha annunciato per l’11 Marzo anche l’uscita della nuova linea Gamegenic Essential Line, una nuova, coloratissima linea di accessori per il gaming.

Realizzati in Nexofyber, un nuovo materiale dall’aspetto raffinato che si adatterà a tutti i tavoli di gioco, ottimizzando lo spazio e rendendo tutto più organizzato. Nella nuova linea troverete scatole per i Deck, portadadi e bustine colorate per personalizzare la vostra esperienza di gioco