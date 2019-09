Asmodee Italia: ecco le novità di settembre

In questa news abbiamo raccolto le novità in uscita a settembre per Asmodee Italia.

Il mese di settembre di Asmodee Italia sarà particolarmente denso, con un carico di nuovi titoli in uscita. L’editore distribuirà nel mercato italiano 6 nuovi giochi in grado di rivolgersi a diversi tipi di pubblico.

Le novità Asmodee Italia di settembre saranno: Incubation, Zombicide: invader, Picture Show, Rory’s Story Cubes: Emergency e Rory’s Story Cubes: Heroes, Arkham Horror 3ª edizione e Star Wars: Orlo Esterno.

Giochi leggeri e per famiglie

Incubation



Incubation, ideato da Carl Brière, sarà un gioco per 2-5 giocatori in cui si ricoprirà il ruolo di allevatori di draghi. I giocatori dovranno raccogliere le risorse necessarie per far schiudere le Uova di Drago. Una volta schiuse i cuccioli di drago potranno essere utilizzati per soddisfare i requisiti indicati nelle carte obiettivo, al fine di accumulare più punti vittoria e vincere la partita. Incubation sarà un light game veloce (durata di 30 minuti circa) caratterizzato da illustrazioni di teneri cuccioli di drago, indicato per giocatori casual e bambini a partire dagli 8 anni di età.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 2 settembre e avrà un prezzo di 29,90 euro.

Picture Show



Picture Show, di Zygomatic Studio, sarà un gioco a squadre in cui bisognerà indovinare parole, situazioni, espressioni, titoli di film utilizzando delle ombre cinesi. Il gioco vi fornirà alcune sagome da utilizzare insieme ad un proiettore, per creare le ombre con cui mettere alla prova l’intuito dei vostri compagni di squadra.

Picture Show sarà un party game molto veloce (durata di 20 minuti circa) in grado di appassionare ed intrattenere gruppi di familiari e amici per serate intere.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 13 settembre e avrà un prezzo di 29,90 euro.

Rory’s Story Cubes: Emergency e Rory’s Story Cubes: Heroes



Tornano Rory’s Story Cubes in due nuove edizioni: in queste nuove versioni degli iconici dadi inventa storie il tema principale saranno i salvataggi eroici.

Rory’s Story Cubes daranno vita a storie sempre diverse, dove la vostra immaginazione dovrà utilizzare le icone impresse sulle facce dei dadi per creare ogni volta una storia differente. Adatto a tutta la famiglia, questo gioco vi aiuterà a stimolare la creatività in modo semplice ed efficace.

Rory’s Story Cubes: Emergency e Rory’s Story Cubes: Heroes saranno disponibili a partire dal 20 settembre e avranno un prezzo di 12,90 euro l’uno.

Core game per giocatori agguerriti

Zombicide: Invader



Zombie nello spazio in questa nuova incarnazione di Zombicide, dove i giocatori dovranno difendere la colonia spaziale del pianeta PK-L7 da orde di Xenu.

Si tratterà di un gioco cooperativo per 1-6 giocatori, in cui il gioco stesso provvederà a gestire la minaccia aliena. I giocatori potranno misurarsi nei numerosi scenari a disposizione con il gioco, oppure potranno crearne di personalizzati.

Zombicide: Invader, ideato da Raphael Guiton, Jean-Baptiste Lullien e Nicolas Raoult sarà disponibile a partire dal 13 settembre e avrà un prezzo di 99,90 euro.

Arkham Horror 3ª edizione



In arrivo la 3ª edizione del mitico gioco da tavolo cooperativo (1-6 giocatori) ambientato nell’universo narrativo ideato da H.P. Lovecraft. In ogni partita i giocatori saranno chiamati ad indagare sugli strani avvenimenti in città, nel tentativo di scongiurare la venuta di forze malvagie e orrori inspiegabili.

Arkham Horror 3ª edizione coinvolgerà i suoi giocatori in lunghe partite da incubo (durata di 120 minuti circa), sarà disponibile a partire dal 26 settembre e avrà un prezzo di 64,90 euro.

Star Wars: Orlo Esterno



Star Wars: Orlo Esterno porterà i suoi giocatori fino al margine della galassia, dove interpreteranno il ruolo di cacciatori di taglie e canaglie con l’obiettivo di accumulare fama e ricchezze, cercando di diventare il fuorilegge più famoso della galassia. L’ascesa nel mondo criminale richiederà impegno e le giuste conoscenze, infatti durante le partite i giocatori avranno la possibilità di arruolare nella loro squadra i personaggi iconici della saga.

Ogni partita di Star Wars: Orlo Esterno, ideato da Corey Konieczka e Tony Fanchi, avrà una durata di circa 120 minuti. Il gioco sarà disponibile a partire dal 26 settembre e avrà un prezzo di 64,90 euro.