Asmodee Italia: le ultime uscite disponibili in negozio

Dopo l’allentamento delle misure di contenimento alla pandemia Asmodee Italia è pronta a ripartire annunciando le uscite disponibili a partire dal mese di maggio e una serie di novità per i mesi di giugno e luglio. Oltre alle anticipazioni sui nuovi titoli l’editore ha annunciato le ristampe di alcuni titoli molto richiesti.

Le nuove uscite di Asmodee Italia saranno:

Pandemic Zona Rossa: Nord America

Fallout Shelter: Il Gioco Da Tavolo

Skull

Marvel Champions: Il Gioco Di Carte – Hulk

Tea For Two

Arkham Horror: Il Gioco Di Carte – La Melma che divorò ogni cosa

Keyforge – Mutazione Di Massa

Viaggi Nella Terra Di Mezzo – Sentieri nell’Ombra

Per quel che riguarda le ristampe segnaliamo il rientro sul mercato, a partire dal mese di giugno, di:

Twilight Struggle

Everdell

Pandemic Zona Rossa: Nord America

Data di uscita: 22 maggio 2020

Età suggerita: da 8 anni in su

Genere: Light Game

Prezzo di vendita consigliato: 19,90 euro

L’ultimo arrivato della linea Pandemic trasporterà i giocatori (da 2 a 4) in Nord America, dove interpreteranno i membri di una squadra specializzata nel controllo delle malattie dove dovranno impedire la diffusione di una malattia.

Pandemic Zona Rossa: Nord America prevederà un gameplay essenziale ridotto in termini di tempo di gioco, in cui la durata di ogni partita si attesterà intorno ai 30 minuti. Per tale motivo questo gioco sarà particolarmente indicato per quei giocatori che non hanno mai avuto modo di avvicinarsi a questa serie.

Fallout Shelter: Il Gioco Da Tavolo

Data di uscita: 22 maggio 2020

Età suggerita: dai 12 anni in su

Genere: Light Game

Prezzo di vendita consigliato: 39,90 euro

Fallout Shelter, gioco in scatola basato sul celebre videogioco, è un gioco di piazzamento lavoratori che nel quale i giocatori (da 2 a 4) dovranno gestire i vari abitanti del Vault, provvedendo alle loro necessità e mantenendo a regime il lavoro. Il giocatore che sarà in grado di ispirare maggiormente gli abitanti sarà eletto nuovo soprintendente e vincerà la partita. Fallout Shelter sarà contenuto in una valigetta in metallo ispirata all’iconico porta pranzo. All’interno sarà possibile trovare i diversi componenti, realizzati in materiali di pregio.

Skull

Data di uscita: 18 giugno 2020

Età suggerita: dai 10 anni in su

Genere: Party Game

Prezzo di vendita consigliato: 16,90 euro

Skull è un gioco che miscela bluff e strategia. I giocatori (da 3 a 6) si sfideranno mettendo in gioco i propri dischetti, ma se falliranno subiranno le conseguenze delle loro azioni sconsiderate perdendo una vita. Il giocatore che riuscirà a vincere due sfide vincerà la partita.

Marvel Champions: Il Gioco Di Carte – Hulk

Data di uscita: 30 giugno 2020

Età suggerita: dai 12 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 14,90 euro

Il nuovo pack eroe di Marvel Champions: Il Gioco Di Carte introdurrà Hulk e conterrà tutto il necessario per giocare come Hulk, incluso un mazzo precostruito.

Tea For Two

Data di uscita: 30 giugno 2020

Età suggerita: dai 10 anni in su

Genere: Party Game

Prezzo di vendita consigliato: 19,90 euro

Uno gioco di carte per due giocatori proveniente dalla stessa linea di cui fanno parte anche aipur e Ankh’Or. Tea for Two trasporterà i giocatori nel fantasioso mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Lo scopo del gioco sarà quello di vincere le varie sfide e per farlo sarà necessario reclutare personaggi caratteristici come la Regina di Cuori, lo Stregatto e molti altri ancora.

Arkham Horror: Il Gioco Di Carte – La Melma che divorò ogni cosa

Data di uscita: 3 luglio 2020

Età suggerita: dai 14 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 19,90 euro

Questo scenario inedito per Arkham Horros, il Gioco di Carte, impegnerà le squadre di investigatori con una minaccia aliena in grado di divorare tutto ciò che incontra sul suo cammino.

La Melma che divorò ogni cosa può essere giocato come scenario autoconclusivo o come storia secondaria da integrare in qualsiasi campagna e può anche essere giocato con un qualsiasi numero di investigatori in modalità multiplayer epico.

Keyforge – Mutazione Di Massa

Data di uscita: 10 luglio 2020

Età suggerita: dai 10 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 9,90 euro Mazzo Arconte, 14,90 euro Mazzo Deluxe e 24,90 euro Starter Set

Il nuovo set per KeyForge introdurrà nuove meccaniche come gli effetti mutageni dei misteriosi Æmber oscuri e nuove creature mastodontiche, impossibili da contenere in una singola carta. Questo nuovo set vedrà anche il ritorno sul campo di battaglia della Casa Sanctum.

Viaggi Nella Terra Di Mezzo – Sentieri nell’Ombra

Data di uscita: 10 luglio 2020

Età suggerita: dai 14 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 79,90 euro

Sentieri nell’Ombra sarà la nuova espansione per il gioco da tavolo Il Signore degli Anelli: Viaggi nella Terra di Mezzo (da 1 a 5 giocatori). In questo nuovo supplemento verranno aggiunti nuovi eroi, nemici, terreni e oggetti. Questa espansione sbloccherà anche una campagna inedita composta da tredici scenari in cui i giocatori dovranno farsi strada combattendo lungo i sentieri sinuosi di Bosco Atro fino alle oscure sale di Moria per affrontare un male antico.

Twilight Struggle

Nuovamente disponibile dal 9 giugno 2020

Età suggerita: dai 14 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 44,90 euro

Twilight Struggle (pubblicato per la prima volta in Italia nel 2011) è stato per molti anni sul uno dei titoli più apprezzati su BoardGameGeek, nonché vincitore di diversi premi.

In Twilight Struggle due giocatori si affrontano come Stati Uniti e U.R.S.S. per affermare la propria ideologia, con il mondo intero a fare da teatro e da spettatore per questa avvincente danza di intrighi, potere e conflitti.

Everdell

Nuovamente disponibile dal 16 giugno 2020

Età suggerita: da 13 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 59,90 euro l’edizione standard, 79,90 euro per la Collector’s Edition

Everdell (da 1 a 4 giocatori) è un gioco di piazzamento lavoratori e gestione risorse caratterizzato da una componentistica molto curata e un design molto caratteristico. Il gioco è ambientato nella ridente vallata di Everdell, dove i giocatori vestiranno i panni di una civiltà di animali della foresta, con l’obiettivo di stabilirsi in nuovi territori e fondare nuove città.

Everdell sarà disponibile anche in una versione Collector’s Edition con materiali unici.