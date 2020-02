Asmodee Italia ristamperà il gioco da tavolo Seasons

Asmodee Italia ha annunciato la ristampa del gioco da tavolo Seasons. La notizia è stata diffusa sulla pagina social dell’editore.

Dopo una settimana – la cosiddetta Spoiler Week – di criptici ed allusivi messaggi, nella giornata di oggi, martedì 25 gennaio, Asmodee Italia ha annunciato che il gioco in scatola con carte e dadi Seasons verrà ristampato nuovamente.

Seasons, ideato dal game designer Régis Bonnessée con le illustrazioni di Xavier Gueniffey Durin e Stéphane Gantiez, sarà un gioco per 2-4 giocatori adatto dai 14 anni in su e dalla durata di un’ora circa.

Si tratterà di un gioco in scatola, pubblicato per la prima volta nel 2012, con meccaniche di card drafting e hand managment in cui i giocatori vestiranno i panni di grandi maghi del regno impegnati nel trionfare nel leggendario torneo delle Dodici Stagioni.

Ogni partita di Seasons si svolgerà in due fasi. La prima fase vedrà i giocatori impegnati nel pescare le carte che comporranno i rispettivi mazzi di gioco, con il quale sarà possibile improntare la propria strategia.

Nella seconda fase del gioco, il torneo delle Dodici Stagioni, i giocatori saranno impegnati in diverse azioni a seconda della stagione, con lo scopo di accumulare più punti vittoria e cristalli, necessari a vincere la partita.

I maghi dovranno essere in grado di ottenere il massimo dalle diverse stagioni, al fine di determinare il miglior gruppo di azioni offerte dai dadi durante ogni round.

All’interno di ogni scatola di Seasons sarà possibile trovare: la plancia di gioco, 1 Sentiero dei cristalli, 1 indicatore di anno e 1 indicatore di stagione, 4 plance personali 8 gettoni biblioteca, 16 cubetti del mago, 20 dadi delle stagioni di 4 colori diversi, 40 carte potere avanzate, 60 carte potere di base, 64 gettoni energia (16 di acqua, 16 di terra, 16 di fuoco e 16 di aria) e il regolamento del gioco.

Asmodee Italia non ha comunicato ancora né data di pubblicazione, né prezzo del gioco.