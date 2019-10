Asmodee Italia: tutte le novità per Lucca Comics & Games 2019

Asmodee Italia annuncia la sua partecipazione a Lucca Comics & Games 2019 dove presenterà una corposa lista di novità in esclusiva.

Non poteva mancare, a Lucca Comics & Games 2019, la presenza di Asmodee Italia, uno dei più importanti editori nel panorama ludico del Bel Paese. Dal 30 ottobre al 3 novembre, dunque, tutti gli intervenuti alla fiera toscana potranno recarsi al Padiglione Carducci, stand CAR328 e CAR227, per poter assaporare in anteprima tutte le novità presentate per l’occasione.

Vediamo insieme quali saranno.

Obscurio

Asmodee Italia porta nel nostro paese Obscurio, un gioco da tavolo di immagini cooperativo e asimmetrico, progettato dallo studio creatore di Dixit, Libellud. In Obscurio i giocatori vestiranno i panni di un gruppo di maghi rimasti intrappolati all’interno di una biblioteca magica, un giocatore prenderà il ruolo del Grimorio (il libro degli incantesimi) e dovrà guidare la sua squadra verso l’uscita, stanza dopo stanza, fornendo degli indizi sulla porta giusta da oltrepassare (che è una carta Illusione). I Maghi (il resto della squadra) coopereranno per interpretare i dettagli indicati dal Grimorio e trovare la giusta carta Illusione. Ma a complicare le cose, uno dei Maghi sarà un Traditore. Costui dovrà confondere la squadra con carte Illusione che possono ingannare i Maghi. Sarà necessario dissipare le illusioni facendo attenzione al Traditore per sperare di fuggire dalla labirintica biblioteca.

Obscurio è un gioco per 2-8 giocatori dai dieci anni in su in cui le partite hanno una durata media di circa quarantacinque minuti. La data prevista di questo prodotto è il 25 ottobre 2019 e avrà un prezzo consigliato di € 39,90.

Nosedive

Nosedive è il gioco da tavolo basato sull’omonimo episodio della serie TV di culto Black Mirror. In un mondo dove ogni cosa, dal quartiere in cui è concesso abitare, ai posti in aereo, dipende dal proprio punteggio social, l’obiettivo del gioco è creare una vita “perfetta”, raccogliendo carte Lifestyle ed evitando qualsiasi valutazione negativa al proprio Social Score per non rovinarsi la reputazione. Il Social Score di ognuno si basa su quanto gli altri giocatori apprezzino le esperienze a loro assegnate tramite la NOSEDIVE GAME APP.

Questo titolo per 3-6 giocatori dai tredici anni in su, la cui data di uscita prevista è il 30 ottobre 2019, offre più di mille esperienze uniche disponibili, con partite della durata di circa quarantacinque minuti. Il prezzo di vendita consigliato è di € 19,90.

Marvel Champions LCG – set base

Marvel Champions: il Gioco di Carte è un Living Card Game cooperativo per 1-4 giocatori dai dodici anni in su, che invita a impersonare i supereroi più famosi del mondo. Questo set base consente a un massimo di quattro giocatori di rivestire i panni di uno dei cinque supereroi a disposizione (Iron Man, Capitan Marvel, She-Hulk, Spider-Man e Pantera Nera) e di unire le forze per sventare le diaboliche trame di tre criminali diversi: Rhino, Klaw e Ultron, immergendosi come mai prima d’ora nell’Universo Marvel.

L’uscita nei negozi di Marvel Champions: il Gioco di Carte è prevista per il 1° novembre 2019 e il gioco avrà un prezzo di vendita consigliato di € 59,90.

Everdell

Everdell di Asmodee Italia è un gioco da tavolo di piazzamento lavoratori e gestione risorse con una componentistica molto curata e una grafica decisamente attraente. Il gioco sarà ambientato nella ridente vallata di Everdell, dove una civiltà di animali della foresta fiorisce e si espande. I giocatori saranno i leader di un gruppo di animali con l’obiettivo di stabilirsi in nuovi territori e fondare nuove città. Disponibile anche in una versione Collector’s Edition, con materiali unici.

Everdell è un titolo per 1-4 giocatori dai tredici anni in su e una partita ha una durata media di circa quaranta, ottanta minuti. La data di uscita prevista è ottobre 2019 e avrà un prezzo di vendita consigliato di € 59,90 e di € 79,90 per la Collector’s Edition.

Dobble – Harry Potter

Asmodee Italia porta a Lucca Comics & Games anche una variante di Dobble ispirata alla celebre saga di Harry Potter. In Dobble – Harry Potter i giocatori dovranno dimostrare di avere riflessi fulminei. In Dobble c’è sempre un solo simbolo in comune tra due carte, l’obiettivo dei giocatori è trovarlo per primi. Cinquantacinque carte per cinque veloci party game, per 2-8 giocatori dai sei anni in su, della durata di circa quindici minuti.

Dobble – Harry Potter è previsto nei negozi per il 30 ottobre 2019 e avrà un prezzo consigliato di € 14,90.

Ticket To Ride Italia – Giappone

Asmodee Italia presenta l’espansione per il celebre gioco da tavolo Ticket To Ride che ha come protagonista l’Italia e il Paese del Sol Levante. In Ticket To Ride Italia – Giappone, i giocatori affronteranno un dilemma: si concentreranno sui loro Biglietti Destinazione o cercheranno di espandere la loro rete ferroviaria attraverso tutte le regioni, per ottenere gli ambiti punti bonus? Questa espansione di Ticket to Ride include anche la mappa del Giappone, la quale si concentra sulla rete ferroviaria del Treno Proiettile.

Questo prodotto per 2-5 giocatori dagli otto anni in su è previsto che arrivi nei negozi nel mese di novembre 2019 e avrà un prezzo di vendita consigliato di € 39,90.

Inoltre, nell’area CMON, attigua a quella di Asmodee Italia, sarà possibile provare in anteprima anche le novità create da questo editore tanto apprezzato e proposte in Italia proprio da Asmodee. Vediamole insieme.

God of War: Il Gioco di Carte

God of War: Il Gioco di Carte è un gioco da tavolo collaborativo in cui da 1 a 4 giocatori dai quattordici anni in su prendono il controllo dei personaggi dell’omonimo celebre videogioco e si spostano all’interno di alcuni Scenari, rappresentati dalle carte, ognuno con una sfida unica da superare. Attraverso l’uso delle carte Azione rafforzeranno i loro mazzi con le carte Miglioria, per scatenare la propria forza contro i Nemici. La vittoria permetterà di sopravvivere al Ragnarök, ma in caso di sconfitta sarà l’inizio della fine.

God of War: Il Gioco di Carte è uscito nei negozi il 18 ottobre 2019 e ha un prezzo consigliato di € 39,90.

Sugar Blast

In Sugar Blast i giocatori dovranno scambiare caramelle per creare connessioni e provocare esplosioni. Tutti i partecipanti sono in gara per raccogliere le caramelle e completare la scheda Obiettivo. Il primo giocatore a raccogliere le caramelle necessarie guadagnerà una dolce vittoria.

Il gioco sarà disponibile solo in dimostrazione e non sarà possibile acquistarlo in loco. Non è ancora trapelata una data di uscita prevista, le uniche informazioni che ci sono giunte è che si tratta di un gioco per 1-4 giocatori dagli otto anni in su e che le partite avranno una durata media di circa venti minuti. Il prezzo consigliato di vendita sarà € 29,90.

Wacky Races

Dal famoso cartone animato di Hanna-Barbera, Asmodee Italia permetterà a tutti noi di gareggiare nelk Wacky Races, un frenetico gioco di corse per due/sei giocatori dagli otto anni in su, che dovranno guidare al traguardo la propria celebre scuderia di piloti, costi quello che costi. I giocatori dovranno vedersela con un percorso che cambia in continuazione, con le capacità speciali degli altri piloti e con le pericolose trappole piazzate dal mitico Dick Dastardly: quel subdolo imbroglione e il suo cinico compagno di nefandezze, Muttley, non sono mai troppo lontani!

È prevista l’uscita anche una versione di pregio, la Wacky Races – Deluxe, con le miniature già dipinte. La data di uscita prevista per questo titolo è novembre 2019 e avrà un prezzo consigliato di € 44,90 per la versione standard e di € 79,90 per la versione deluxe.

Cthulhu: Death May Die

Cthulhu: Death May Die è un frenetico gioco da tavolo collaborativo in cui i giocatori dovranno abbracciare la follia e fare gioco di squadra, per sconfiggere gli orrori soprannaturali in arrivo da oltre lo spazio e il tempo. Sarà necessario scoprire e risolvere i misteri di sei episodi narrativi diversi usando uniche combinazioni di abilità e di follie, combattendo una vasta gamma di terribili mostri giunti dai Miti lovecraftiani. I giocatori dovranno quindi interrompere il rituale dei cultisti per rendere il Grande Antico vulnerabile… e ucciderlo. Sì, anche la Morte può morire.

Cthulhu: Death May Die è un titolo per 1-5 giocatori dai quattordici anni in su e ha una durata media di 90-120 minuti a partita. La data di uscita prevista è il 30 ottobre 2019 e avrà un prezzo di vendita consigliato di € 99,90.

Oltre a tutto ciò, i partecipanti alla fiera potranno acquistare in prevendita lo speciale bundle con Panini Comics Italia: Dungeons & Dragons: Principi dell’Apocalisse.

Principi dell’Apocalisse è una nuova avventura per Dungeons & Dragons, in cui gli avventurieri dovranno fermare quattro profeti corrotti e devoti all’Antico Occhio Elementale. Solo gli avventurieri potranno scoprire dove è racchiuso il potere di ogni profeta e distruggerlo prima che possa essere scatenato per annientare i Reami.

In esclusiva per Lucca Comics & Games 2019, Asmodee Italia riproporrà, per il secondo anno di fila, una collaborazione con Panini Comics Italia: grazie al talento dell’artista Francesco Biagini, è stato creato lo schermo del Dungeon Master definitivo, che trasporta il mondo di Dungeons & Dragons nella splendida città di Lucca, con la torre della Cattedrale di San Martino assediata da un Drago Rosso Antico. Per ottenere questo specialissimo schermo, disponibile solo in 1000 esemplari, basterà acquistare presso lo stand Asmodee Italia o al Palapanini il bundle esclusivo che include l’avventura Principi dell’Apocalisse e il volume a fumetti “Dungeons & Dragons – il male a Baldur’s Gate” a 65,00 €. Ma occorrerà affrettarsi: ce ne saranno a disposizione solo 200 al giorno, 100 presso lo stand Asmodee Italia, 100 al Palapanini, con un limite di acquisto di 2 bundle a persona.

Infine, oltre alle novità già elencate, presso lo stand di Asmodee Italia sarà possibile partecipare a partite dimostrative dei seguenti giochi: Il Signore degli Anelli – Viaggi nella Terra di Mezzo (di cui potete leggere la nostra recensione), Star Wars: Orlo Esterno (di cui potete leggere la nostra recensione), Arkham Horror Terza Edizione, e Mysterium (di cui potete leggere la nostra recensione).

Sarà inoltre presente una grande area interamente dedicata al primo Unique Deck Game della storia, KeyForge, dove ogni giorno per tutto l’orario di apertura sarà possibile provare il gioco e prendere parte a tornei Discovery Pod che daranno l’opportunità di ricevere premi esclusivi, fra cui spillette a tiratura limitata dedicate alla community KeyForge Italia.

Segnaliamo, inoltre, anche gli eventi di gioco organizzato delle Arkham Nights 2019 che si terranno il 31 ottobre e il 1° novembre, dalle ore 16 alle ore 20 e dalle ore 21 alle ore 01 presso il negozio Jolly Troll Lucca. Un elettrizzante evento dedicato ai grandi successi Le Case della Follia (recensione), Arkham Horror LCG (recensione) e alla neonata terza edizione del gioco da tavolo di Arkham Horror. Un’ottima occasione per provare i giochi per chi ancora non li conosce, chiacchierare e giocare con gli addetti ai lavori e mettere le mani su premi altrimenti introvabili.