Asmodee localizzerà Bahamas e Posthuman Saga in Nord America

Asmodee localizzerà due giochi made in Europe per il mercato americano: si tratterà di Bahamas e Posthuman Saga.

Novità in arrivo da Asmodee per i giocatori americani, che potranno avere localizzati per il Nord America due giochi in scatola europei.

I due giochi che dal vecchio continente sbarcheranno nel nuovo sono due titoli molto diversi tra loro sia per meccanica che per zona geografica. Si tratterà infatti del francese Bahamas, edito da Matagot e del maltese Posthuman Saga edito da Mighty Boards.

Bahamas è un gioco ideato da Nicolas Normandon per 3-8 giocatori, dalla durata di 30 minuti e tratta di un gruppo di ladri in fuga su un piccolo aereo, in seguito ad un colpo molto fortunato. Durante il volo, il velivolo si troverà ad incorrere in alcuni malfunzionamenti, che obbligheranno il gruppo di banditi ad un lancio di emergenza.

Purtroppo a bordo non ci saranno abbastanza paracadute per tutti, così inizierà la corsa per accaparrasene uno. I giocatori dovranno tirare una serie di dadi che determineranno le azioni che i propri personaggi potranno compiere e stabiliranno chi si salverà o meno. A complicare ancora di più il tutto ci sarà la presenza di un agente sotto copertura del FBI che dovrà arrestare i ladri.

Posthuman Saga è un gioco in scatola post apocalittico, che ha visto la luce grazie ad una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter. Il gioco è stato ideato da Gordon Calleja per 1-4 giocatori, in cui i giocatori vestiranno i panni di leader di gang in lotta per la sopravvivenza.

Posthuman Saga combina elementi di esplorazione libera e ben 100 scenari diversi, in cui i giocatori potranno decidere come interagire con l’ambiente circostante al fine di completare le missioni, stabilendo anche se giocare in formato cooperativo oppure pvp.

Bahamas uscirà in Nord America a giugno 2019 ad un costo di 19,99$ e all’interno di ogni scatola sarà possibile trovare: 10 personaggi, 60 carte, 7 dadi speciali. Posthuman Saga avrà un costo di 79,99$ e sarà messo in commercio anch’esso a giugno 2019 e al suo interno sarà possibile trovate: 4 schede personaggio, 5 miniature non dipinte, 12 dadi, 28 marker, 32 cubi, 8 carte obiettivo missione, 4 carte Boss Mutante, 350 carte di gioco, 641 token, 64 tessere terreno, 1 scheda missione solo, 1 journey board, 2 sacchetti e il regolamento di gioco.