Ticket to Ride celebra il centenario del Milite Ignoto

In occasione delle celebrazioni per la ricorrenza del centenario del Milite Ignoto, Amodee italia propone agli appassionati del gioco da tavolo un’esperienza di divertimento e al contempo di riflessione con una versione personalizzata e non vendibile del celebre gioco in scatola Ticket to Ride, che fa propri i temi del treno e del viaggio. Per chi vorrà godere dell’esperienza unica e non ripetibile di provare questa versione del gioco non dovrà fare altro che recarsi al Lucca Comics & Games o in uno dei molti Campfire presenti sul territorio.

Il centenario del Milite Ignoto

Per chi non lo sapesse, il 4 novembre 2021 ricorrerà il centenario della solenne tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria al Vittoriano, a Roma. Il 29 ottobre, un Treno della Memoria, convoglio speciale realizzato in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, partirà dalla città friulana di Aquileia e giungerà a Roma il giorno 2 novembre, ripercorrendo così le tappe del treno speciale che nel 1921, aveva condotto la salma del Milite Ignoto nella capitale per essere poi tumulato con tutti gli onori il 4 novembre.

Si tratta dunque di un viaggio dal forte valore simbolico in cui i temi del ritorno, del ricongiungimento, dell’unità e della rinascita saranno fortemente sentiti. E proprio il treno diventa così un elemento centrale nelle iniziative volte alla commemorazione; un progetto a cura di Anna Villari e Paolo Vicchiarello, che nasce da una collaborazione tra la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Lucca, su impulso del Ministro per le Politiche Giovanili e con il supporto di Lucca Comics & Games.

Ticket to Ride, Lucca Comics & Games e il Milite Ignoto

Attraverso una versione personalizzata di Ticket to Ride, che coniuga Ticket to Ride Europa con Ticket to Ride Italia, Asmodee italia apporta il suo contributo alle celebrazioni summenzionate, rendendo possibile agli appassionati che interverranno a Lucca Comics & Games o faranno visita a uno dei moltissimi Campire presenti su tutto il territorio, di poter partecipare a questa commemorazione in veste ludica.

La plancia di questa versione speciale di Ticket to Ride Italia presenterà la mappa del nostro Paese, rivista per l’occasione con le tappe di Aquileia, luogo da cui partì il treno che ospitò la salma del Milite Ignoto e da cui partirà il Treno della Memoria, e Lucca, che ospiterà diversi appuntamenti legati all’iniziativa, come accennavamo in precedenza. La scatola del gioco, prodotta ad hoc per l’occasione e non vendibile, conterrà tutto il necessario per giocare, proprio come se fosse un gioco a sé.

Per consentire a tutti i partecipanti di Lucca Comics & Games di assaporare a pieno quest’esperienza, nelle giornate di venerdì 29 ottobre e lunedì 1 novembre, Asmodee Italia organizzerà dei mini-tornei gratuiti di due partite (circa due ore di gioco), perfetti per chi vuole divertirsi un po’ senza dover rinunciare a visitare il resto della fiera. Gli eventi si terranno all’interno del Castello di Porta San Donato e avranno inizio alle 15.30 di venerdì 29 ottobre e alle 9.30, alle 12.30 e alle 15.30 di lunedì 1 novembre. Per partecipare, qualora non vi foste già iscritti via mail, cosa che non è più possibile fare, avendo chiuso le iscrizioni domenica 24 ottobre, sarà necessario iscriversi sul momento in quel di Lucca, fino a esaurimento posti.

Omaggi esclusivi e buoni sconto

Tutti i partecipanti riceveranno una borsa di tela di Ticket to Ride, e i migliori giocatori potranno mettere le mani su buoni sconto, giochi da tavolo della linea di Ticket to Ride e promo esclusive come il ricercatissimo set di Vagoni del Latte. Per chi non avesse modo di partecipare alla fiera, per provare questa versione unica ed esclusiva del gioco assieme ad altri appassionati sarà possibile contattare il Campfire aderente all’iniziativa più vicino e recarsi in negozio.

Inoltre, il giorno 30 ottobre 2021, alle ore 17:30 presso la Sala Hotel San Luca, Asmodee Italia, con la partecipazione degli ospiti Anna Villari, Ilaria Tosi, Massimo Bianchini, Giada Bessi ed Emanuela Lucchetti, presenterà questa speciale versione commemorativa di Ticket to Ride Italia, comunicando agli astanti come, attraverso un gioco da tavolo, sia possibile celebrare un momento fondamentale della storia della propria nazione e trasmettere valori importanti come quelli del ricongiungimento, dell’unità nazionale.

Chi è il Milite Ignoto?

Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento e volesse conoscere qualche nozione in più riguardo al Milite Ignoto e a cosa rappresenti, vogliamo spendere due parole su questa celebrazione riportando un estratto di quanto è possibile leggere sul sito del Ministero della Difesa. Al termine della Grande Guerra in Italia, così come nelle altre nazioni che avevano preso parte al terribile conflitto, si sentì il desiderio e la necessità di onorare simbolicamente tutti i soldati italiani caduti e dispersi in guerra. L’allora Ministero della guerra dette incarico ad un’apposita commissione di esplorare tutti i luoghi nei quali si era combattuto e di scegliere una salma ignota e non identificabile per ognuna delle zone del fronte.

Undici salme, una sola delle quali sarebbe stata tumulata a Roma al Vittoriano, furono trasportate nella Basilica di Aquileia. Qui venne operata la scelta tra undici bare identiche. A guidare la sorte fu chiamata una madre di Trieste, Maria Bergamas, il cui figlio Antonio – disertore dell’esercito austriaco e volontario nelle fila italiane – era caduto in combattimento senza che il suo corpo potesse essere identificato.

Il feretro prescelto fu trasferito a Roma su ferrovia, con un convoglio speciale a velocità ridotta sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma, ricevendo gli onori delle folle presso ciascuna stazione e lungo gran parte del tracciato. Tutte le rappresentanze dei combattenti, delle vedove e delle madri dei Caduti, con il Re in testa, e le Bandiere di tutti i reggimenti attesero l’arrivo del convoglio nella Capitale e mossero incontro al Milite Ignoto per rendergli solenne omaggio. Il feretro fu poi scortato da un gruppo di dodici decorati di Medaglia d’Oro fino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, al cui interno rimase esposto al pubblico. L’epilogo avvenne il 4 novembre 1921 con una solenne cerimonia. Più di trecentomila persone accorsero per quel giorno a Roma da ogni parte d’Italia e più di un milione di italiani fece massa sulle strade della Capitale. Il feretro del Milite Ignoto venne quindi inserito nel sacello e così tumulato presso l’Altare della Patria.

Per concludere, vi ricordiamo dunque che sarà possibile provare questa versione personalizzata e non vendibile del celebre gioco in scatola Ticket to Ride Italia solo recandovi alla fiera Lucca Comics & Games o in uno dei molti Campfire presenti sul territorio.