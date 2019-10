Aspettando il Black Friday, compra su IBS e ricevi un buono acquisto

Vi segnaliamo che IBS ha avviato una promozione che permette di ricevere un buono sconto di 3 Euro sull'acquisto di 30 Euro di prodotti.

Vi segnaliamo che IBS ha avviato una promozione che permette di ricevere un buono sconto di 3 Euro sull’acquisto di 30 Euro di prodotti. Una piccola iniziativa in attesa del Black Friday, che sarà attiva a partire da oggi e fino al prossimo 21 novembre. L’offerta è infatti pensata proprio per agevolare gli acquisti del Black Friday, con i buoni sconto che potranno essere utilizzati esclusivamente nel corso del 22 novembre.

Ottenere lo sconto è molto semplice, basta infatti effettuare uno o più acquisti per un totale di almeno 30 Euro di prodotti, avendo premura di inserire il codice SCONTOBLACK al momento del pagamento. Fatto questo IBS provvederà ad inviare il buono omaggio via mail, permettendo così di ricevere prezzi ancor più vantaggiosi durante la ricca tornata di saldi del venerdì nero. Va anche ricordato che IBS ha comunque già attivato una serie di offerte e promozioni su diversi prodotti grazie alle sue offerte di Halloween. Una tornata di sconti davvero ricchissima, che vi darà la possibilità non solo di agghindarvi a festa, ma anche di recuperare tanti volumi e film a tema horror ed a prezzi davvero ottimi e competitivi! Di seguito vi proponiamo alcune delle promozioni in corso sul portale, mentre cliccando sul banner sottostante potrete accedere direttamente alle offerte relative ad Halloween.

Offerte in corso

Offerte di Halloween per categoria

Codici Sconto

A9GMF5 | 5 euro di sconto per un acquisto minimo di 50 euro valido per l’acquisto di DVD, Blu-ray, dischi, videogiochi, giocattoli e gadget

| 5 euro di sconto per un acquisto minimo di 50 euro valido per l’acquisto di DVD, Blu-ray, dischi, videogiochi, giocattoli e gadget A9GMF4 | 3 euro per un acquisto di almeno 35 euro DVD, Blu-ray, dischi, videogiochi, giocattoli e gadget

| 3 euro per un acquisto di almeno 35 euro DVD, Blu-ray, dischi, videogiochi, giocattoli e gadget A9GMF2 | 2 euro per un acquisto di almeno 27 euro DVD, Blu-ray, dischi, vinili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!