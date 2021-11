Assassination Classroom: Yamato Video annuncia il doppiaggio italiano

Continuano gli annunci di Yamato Video per i suoi 30 anni di emozioni. Questa volta verrà doppiato in Italiano Assassination Classroom, trasposizione anime dell’omonimo manga di Yusei Matsui.

Assassination Classroom: tra anime e manga

L’anime di Assassination Classroom è composto da due stagioni, la prima andata in onda dal 9 gennaio al 19 giugno 2015 e la seconda trasmessa dal 7 gennaio al 30 giugno 2016. Nel nostro Paese, la serie sottotitolata, è stata resa disponibile da Yamato Video su Man-Ga che decisive così la storia:

All’improvviso, la Luna che tutti erano abituati a vedere, viene quasi completamente distrutta. Uno strano essere tentacolare rivendica l’atto e annuncia ai leader mondiali che entro un anno farà la stessa cosa con la Terra. E, cosa ancora più strana, insiste nel voler essere il professore responsabile della classe 3-E della scuola media Kunugigaoka. Agli studenti viene quindi assegnato il compito più insolito che potessero mai immaginare: assassinare il loro professore! Riusciranno questi ragazzi a uccidere un essere che si muove a Mach 20 e scongiurare la fine del mondo? Ma soprattutto… chi mai sarà questo misterioso essere tentacolare, soprannominato Korosensei, e che motivazioni avrà per voler distruggere la Terra?

Bevenuti in Assassination Classroom, uno degli anime più originali e divertenti degli ultimi anni!

Il cast italiano vede Annalisa Longo dare la voce a Nagisa Shiota, Patrizio Prata è Tadaomi Karasuma, Veronica Cuscusa interpreta Kaede Kayano, Federico Viola è Karma Akabane, Alessandro Fattori è Ryoma Terasaka e Federica Simonelli interpreta Rio Nakamura.

Per quanto riguarda il manga, è stato serializzato in Giappone sul numero 31 della rivista Weekly Shōnen Jump il 2 luglio 2012 e si è concluso il 25 marzo 2016. In Italia il manga è pubblicato da Planet Manga a partire dall’8 maggio 2014:

Geniale, irriverente, provocatorio, il manga di Yusei sta spopolando in Giappone! Korosensei è praticamente invulnerabile, vola a velocità mach 20, ha un corpo tentacolato, vuole distruggere la Terra e… insegna nella classe 3-E! Riusciranno i suoi amati alunni a ucciderlo prima che disintegri il mondo?

