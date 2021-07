Assassin’s Creed Chronicles: China, il manga è in arrivo per Planet Manga

La Planet Manga ha annunciato la prossima pubblicazione dell’adattamento manga del videogioco Ubisoft Assassin’s Creed Chronicles: China, la cui protagonista è la celebre Assassina Shao Jun.

Assassin’s Creed Chronicles: China, il manga

Assassin’s Creed Chronicles: China creato dalla mangaka Minoji Kurata già nota per il manga Kusuriya no Hitorigoto – Maomao no Koukyuu Nazotoki Techou, è stato pubblicato sulla rivista giapponese di manga seinen Monthly Sunday GX della Shogakukan. I capitoli del manga sono stati poi raccolti in 3 volumi e il quarto è previsto per il 19 agosto 2021.

Ora, il primo volume della serie debutterà in Italia grazie a Planet Manga a settembre, e verrà presentato sul prossimo numero del catalogo Anteprima.

Questo l’annuncio:

Ming, 1526. Shao Jun è pronta a tutto pur di vendicare i compagni caduti per mano dei Templari infiltrati nella corte imperiale: solo così la Confraternita Cinese degli Assassini potrà rinascere… A settembre arriva ASSASSIN’S CREED CHINA, trasposizione a fumetti del videogioco sviluppato da Ubisoft. Siete pronti a combattere? Ulteriori informazioni sulla prossima Anteprima!

Per quanto riguarda la trama, la storia di Assassin’s Creed Chronicles: China è ambientata nella Cina del 1526 governata dalla dinastia Ming. Mentre l’impero cinese prospera, si diffondono voci di una purga politica voluta dal nuovo imperatore e il fermento cresce. Shao Jun assiste al massacro dei suoi compagni, fino a rimanere l’ultima Assassina della Cina.

Decide così di tornare nella sua terra natia per vendicarsi e cercare un tesoro misterioso che apparteneva alla Confraternita. Ma ben presto la situazione si complica, poiché deve affrontare il potente gruppo delle Otto Tigri.

Per quanto riguarda il videogioco, Assassin’s Creed Chronicles è una raccolta di tre videogiochi della serie Assassin’s Creed, prodotta dallo studio britannico Climax Studios e pubblicato da Ubisoft.

Assassin’s Creed Chronicles: China è stato il primo a essere pubblicato il 21 aprile del 2015 nel Nord America e il 22 aprile nel resto del mondo e reso disponibile per Xbox One, Playstation 4 e Microsoft Windows.

