La saga degli Assassini non smette di aggiungere episodi, come dimostra anche il recente annuncio dedicato a Assassin’s Creed Valhalla, ma come fare per recuperare tutte le migliori action figure dedicate a questo i gadget e gli accessori dedicati a questo franchise ormai davvero longevo? Semplice, basta dare un’occhiata alla nostra ampia selezione di action figure, le migliori statuette dei personaggi della saga pensate per i fan degli Assassini più potenti!

Assassin’s Creed: le migliori action figure

Eivor Morso di Lupo

Le mitiche statuette action figure dedicate alla serie dei diversi titoli AC spazia diverse epoche storiche, a partire dalla prenotazione delle action figure Valhalla con Eivor, rappresentato nel momento della sua vittoria e la scoperta del tesoro nascosto in una fortezza, al termine di uno scontro all’ultimo sangue. La statuetta include un codice unico che sblocca il set “Raider Tattoo”, oltre a essere alta circa 25 cm e realizzata in PVC. Non manca nemmeno la Lama Celata, tratta da questo titolo, una lama retraibile con meccanismo a molla e sicura, lunghezza di 37 cm e realizzata in PVC e ABS.

» Clicca qui per acquistare l’action figure di Eivor Morso di Lupo

» Clicca qui per acquistare l’action figure della Lama Celata AC Valhalla

Alexios

Accanto alle novità, troviamo la statuetta tratta da AC Odissey, con Alexios, il mercenario indipendente sempre disposto ad aiutare chi ne ha bisogno. La statuetta mostra Alexios con i suoi abiti tipici, una spada spartana e la caratteristica lancia spezzata di Leonida, altezza totale: 32 cm, con una base che richiama l’antica Grecia e il tutto realizzato in PVC.

» Clicca qui per acquistare l’action figure di Alexios

Shay Patrick Cormac

Troviamo anche Shay Patrick Cormac, la prima statuina Ubicollectibles del personaggio principale di AC Rogue. Si tratta di un Templare che dà la caccia agli Assassini, qui mostrato mentre cammina in mezzo alla neve impugnando il suo caratteristico fucile. Ex membro della Confraternita degli Assassini, Shay Patrick Cormac è divenuto un Templare che dà la caccia agli Assassini. La statuina mostra Shay mentre cammina in mezzo alla neve impugnando il suo caratteristico fucile, pronto a uccidere, se necessario. Un oggetto imperdibile per ogni fan di Assassin’s Creed! Abiti e armi finemente dettagliati, tra cui due pistole e l’iconico fucile.



» Clicca qui per acquistare l’action figure di Shay

Altaïr

Uno dei personaggi più iconici della storia e che è stato omaggiato con parecchie riproduzioni. Cominciamo dalla versione Altaïr Con Mela Dell’Eden, un capolavoro alto 24 cm, con armi estremamente dettagliate: spada e fodero, guanto con lama celata, daga e coltelli da lancio, sempre in PVC. Una seconda versione vede l’Assassino sulla sommità di una torre campanaria, anch’essa realizzata in materiale plastico rigido PVC resistente, un regalo sicuramente apprezzato da amici e familiari grazie ai dettagli precisi con cui è stato realizzato l’esemplare. Infine omaggiamo questo personaggio con il suo busto, che riproduce parte dell’Assassino con un cintura finemente dettagliata, pugnali da lancio e borse. Osserviamo la texture degli spallacci e spada di Altair di grande realismo, con base rimovibile e un’altezza complessiva di 19 cm.

» Clicca qui per acquistare l’action figure di Altaïr Con Mela Dell’Eden

» Clicca qui per acquistare l’action figure di Altaïr agguato dalla campana

» Clicca qui per acquistare l’action figure Busto di Altair

Connor Kenway

Ubicollectibles presenta la sua ultima creazione Connor – The Last Breath, ispirata a una scena dell’entusiasmante trailer di Assassin’s Creed III. Questo pezzo da collezione finemente dettagliato raffigura Connor Kenway sul punto di uccidere un generale inglese per difendere la libertà e l’indipendenza del suo popolo. Altezza : 28 cm; armi e vestiti dai dettagli incredibili



» Clicca qui per acquistare l’action figure di Connor Diorama

Bayek

Non dimentichiamo le nostre…origini! Proponiamo la statuina multicolore in Scala 1:10 di Bayek, protagonista di Assassins Creed: Origins, prodotta da Iron Studios in edizione limitata. Basata sui riferimenti originali del gioco, il prodotto è realizzato in polystone e dipinto a mano nei minimi dettagli, per riproporre ai fan del videogioco un personaggio davvero fedele e riprodotto in maniera realistica. Le dimensioni del prodotto sono di circa 23 cm di altezza.



» Clicca qui per acquistare l’action figure di Bayek

Aveline

Non manca nemmeno il busto di Aveline de Grandpré, tratta da AC Liberation, un’altra creazione Ubicollectibles. La salvatrice degli schiavi, così come appare in Assassin’s Creed III: Liberation, viene fedelmente riportata in questo busto, che rappresenta un’aggiunta essenziale alla Collezione Legacy, comprendente tutti i personaggi più carismatici della serie di Assassin’s Creed. I contenuti aggiuntivi prevedono un abito finemente dettagliato e riproduzione fedele di ornamenti, parti in metallo e cintura in cuoio; il suo iconico tricorno e capelli realistici; una base rimovibile per un totale in altezza di 19 cm, sempre realizzato in PVC.



» Clicca qui per acquistare l’action figure Busto di Aveline

Ezio Auditore

Non poteva davvero mancare il primissimo personaggio che abbiamo visto nella saga videoludica, Ezio Auditore, il quale viene celebrato in almeno tre diverse versioni che vi suggeriamo. La prima è un busto con tante decorazioni dettagliate e parti in metallo, un cappuccio ricamato e texture degli spallacci di grande realismo, oltre che essere poggiato su una base rimovibile, per un’altezza totale di 19 cm. La seconda versione prevede la rappresentazione di uno dei momenti più iconici della saga, il Salto della Fede, riportato in un’incredibile raffigurazione con gli abiti di Ezio davvero realistici. La scena comprende anche la finestra finemente dettagliata di una chiesa diroccata; la figura è divisa in due parti per un’altezza totale di 39 cm. Infine proponiamo la versione Cable Guy di Ezio Auditore, progettato per contenere e caricare controller di gioco, come controller wireless DualShock 4 e Xbox One, oltre agli smartphone. Dimensione ca. 20 cm, fornito con un cavo micro-USB lungo 3 metri e un adattatore Lightning, e tanti altri ancora!



» Clicca qui per acquistare l’action figure Busto di Ezio Revelations

» Clicca qui per acquistare l’action figure Cable Guy di Ezio Auditore

» Clicca qui per acquistare l’action figure Salto della fede di Ezio Auditore