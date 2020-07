Assassin’s Creed Valhalla arriva il fumetto

Cresce l’attesa per Assassin’s Creed Valhalla e nella tarda serata Dark Horse ha annunciato una miniserie prequel a fumetti intitolata Assassin’s Creed Valhalla – Song of Glory che sarà scritta da Cavan Scott con i disegni di Martin Tunica e Michael Atiyeh.

Eccovi una breve sinossi della miniserie a fumetti:

Eivor, un guerriero vichingo, osserva un villaggio attaccato da un regno vicino. Spargimenti di sangue e caos scoppiano mentre attacca – ma la sua vittoria sarà una benedizione per il suo clan o una terribile maledizione? Altrove, un altro vichingo cerca un diverso tipo di premio, uno di acciaio…

Questa invece la copertina del primo numero dei 3 previsti:

Assassin’s Creed Valhalla – Song of Glory, il cui primo numero uscirà il prossimo 21 ottobre negli Stati Uniti, sarà quindi un vero e proprio prequel per il videogioco, il 12° della fortunata serie Ubisoft, la cui uscita è prevista invece per il 17 novembre su PS4, Xbox One e PC. Assassin’s Creed Valhalla sarà anche un titolo di lancio per le console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X di cui però non è dato ancora sapere la data di uscita.

Con Dark Horse, il franchise a fumetti di Assassin’s Creed trova una nuova casa dopo essere stato pubblicato da DC, Titan e Ubisoft stessa.

Come ben sappiamo il franchise videoludico di Assassin’s Creed narra la battaglia secolare fra Assassini e Cavalieri Templari combattuta in varie epoche storiche e diversi luoghi dall’Egitto, all’era piratesca passando per il medioevo, il Rinascimento e l’indipendenza americana. Assassin’s Creed Valhalla nello specifico narrerà le vicende storicamente alternative dell’invasione vichinga della Britannia avvenuta intorno al 873 A.C.