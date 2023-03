Dal 17 al 26 marzo, Catawiki ospiterà un’asta benefica dell’Area Performance, con oltre 30 pezzi realizzati dal vivo durante Lucca Comics and Games 2022. Si tratta di un evento di grande importanza per la comunità artistica e culturale europea, che riunisce alcuni dei più grandi nomi dell’arte contemporanea.

L’asta dell’Area Performance di Lucca Comics and Games 2022 su Catawiki

L’asta di beneficienza è organizzata da Lucca Collezionando e sponsorizzata da Catawiki. La selezione di opere è già visionabile sul sito web di Catawiki vede coinvolti alcuni dei più noti artisti a livello internazionale.

Tra questi troviamo nomi del calibro di Angelo Stano, John Blanche, Chris Riddell, Yoshitaka Amano, Steve Argyle, Franco Brambilla, Gianmarco Veronesi e Cristina Scabbia, frontwoman dei Lacuna Coil.

Ognuno di questi artisti ha realizzato opere uniche e straordinarie durante i cinque giorni di Lucca Comics and Games 2022, alcuni utilizzando tecniche tradizionali, come la pittura ad acquerello o la matita, mentre altri hanno sperimentato tecniche innovative, come la grafica digitale o l’illustrazione al computer.

L’importanza dell’arte contemporanea

L’asta dell’Area Performance è un’occasione unica per gli appassionati di arte contemporanea di ammirare e acquistare opere uniche e straordinarie. Ma non solo: l’evento rappresenta anche un’importante occasione di beneficenza, poiché i fondi raccolti durante l’asta verranno devoluti a diverse organizzazioni non profit.

Inoltre, l’asta dell’Area Performance è anche un’opportunità per promuovere l’importanza dell’arte contemporanea e ampliare la scoperta di nuovi modi di vedere il mondo e di apprezzare la bellezza che ci circonda.

Come partecipare all’asta di beneficenza

Se siete interessato all’asta dell’Area Performance su Catawiki, ti invitiamo a visitare il sito web dell’evento, dove troverai la selezione completa delle opere in mostra, insieme alle istruzioni per partecipare all’asta e alle informazioni sulle organizzazioni no profit a cui verranno devoluti i fondi raccolti.