Asta di beneficienza su Catawiki: UEFA Foundation for Children (Kick for Hope)

UEFA Foundation for children si impegna a raggiungere i più bisognosi trasformando i valori fondamentali – come la dignità umana, la solidarietà e la speranza – in opportunità per i bambini di tutto il mondo.

L’associazione ha raccolto vari cimeli – soprattutto maglie di giocatori appartenenti ad alcune delle più note squadre europee e palloni utilizzati durante alcuni delle migliori partite di campionato – e le ha messe in asta, il cui ricavato andrà a favore di Kick for Hope, un progetto organizzato dall’Association Football Development Programme (AFDP). Kick for Hope organizza attività legate al calcio e ad altri sport per coinvolgere giovani e bambini. Il programma fornisce loro un ambiente sicuro per imparare le abilità e i valori del gioco di squadra, educandoli anche su importanti questioni sociali, come l’accesso allo sport per le ragazze.

Sono ben 40 gli articoli in asta, ma abbiamo selezionato per voi quelli che a nostro avviso potrebbero essere più interessanti per gli appassionati e i collezionisti italiani. Scopriamoli insieme.

Asta di UEFA Foundation for Children

Questa estate 2021 celebra il ritorno del grande sport – Campionato Europeo, Olimpiadi etc – dopo l’assenza causa Covid19. L’Asta di cui vi parliamo celebra questo tanto atteso ritorno delle competizioni internazionali con tanti cimeli del Campionato europeo di calcio offerti in questa speciale asta di beneficenza organizzata in collaborazione con la UEFA Foundation.

UEFA Champions League – Inter Milan – Team signed ball

Pallone ufficiale UEFA Champions League dell’Inter per la stagione 2020-2021, accompagnato da un certificato ufficiale di autenticità della Fondazione UEFA. Il pallone è firmato da tutti i giocatori squadra dell’Inter. Spese di spedizione gratuite! Questa asta è una collaborazione tra la UEFA Foundation for Children e Catawiki. Catawiki si occupa della logistica per conto della UEFA Foundation for Children. Il pallone verrà accuratamente imballato e spedito con tracciamento. Il ricavato andrà a beneficio della UEFA Charity Foundation. Photo credit: catawiki.com

Chelsea FC – Season 2019/20 – Team signed jersey

Maglia originale del Chelsea FC, utilizzata nella stagione 2019/20, autografata da tutti i giocatori della squadra.

La maglia viene fornita con certificato di autenticità ufficiale della Fondazione UEFA. Taglia della maglia: Media. Spese di spedizione gratuite! Questa asta è una collaborazione tra la UEFA Foundation for Children e Catawiki. Catawiki si occupa della logistica per conto della UEFA Foundation for Children. La maglia verrà accuratamente imballata e spedita con tracciamento. Il ricavato andrà a beneficio della UEFA Charity Foundation. Photo credit: catawiki.com

UEFA Champions League – Atalanta Bergamo – Papu Gómez – Double signed jersey

Maglia originale dell’Atalanta in Champions League, indossata dal giocatore Alejandro ‘Papu’ Gomez nella stagione 2020/21. La maglia viene fornita con certificato di autenticità ufficiale della Fondazione UEFA. Taglia della maglia: Large. La maglia è autografata sia sul fronte che sul retro, e può quindi essere incorniciata a piacimento (davanti o dietro) con l’autografo che sarà a vista in ogni caso. La maglia include sia la patch ufficiale della Champions League che quella “Respect”, introdotta nelle competizioni dal Presidente UEFA Michel Platini, al fine di promuovere il rispetto dentro e fuori dal campo. Spese di spedizione gratuite! Questa asta è una collaborazione tra la UEFA Foundation for Children e Catawiki. Catawiki si occupa della logistica per conto della UEFA Foundation for Children. La maglia verrà accuratamente imballata e spedita con tracciamento. Il ricavato andrà a beneficio della UEFA Charity Foundation. Photo credit: catawiki.com

UEFA Champions League 2020/21 – S.S.C. Napoli – Team signed ball

Pallone ufficiale UEFA Champions League del Napoli per la stagione 2020-2021, accompagnato da un certificato di autenticità ufficiale della Fondazione UEFA. Il pallone è firmato da tutti i giocatori squadra del Napoli. Spese di spedizione gratuite! Questa asta è una collaborazione tra la UEFA Foundation for Children e Catawiki. Catawiki si occupa della logistica per conto della UEFA Foundation for Children. Il pallone verrà accuratamente imballato e spedito con tracciamento. Il ricavato andrà a beneficio della UEFA Charity Foundation. Photo credit: catawiki.com

UEFA Champions League – S.S. Lazio – Joaquin Correa – Double signed jersey

Maglia originale della Lazio in Champions League, indossata dal giocatore Joaquin Correa nella stagione 2020/21. La maglia viene fornita con certificato di autenticità ufficiale della Fondazione UEFA. Taglia della maglia: Media. La maglia è autografata sia sul fronte che sul retro, e può quindi essere incorniciata a piacimento (davanti o dietro) con l’autografo che sarà a vista in ogni caso. La maglia include sia la patch ufficiale della Champions League che quella “Respect”, introdotta nelle competizioni dal Presidente UEFA Michel Platini, al fine di promuovere il rispetto dentro e fuori dal campo. Spese di spedizione gratuite! Questa asta è una collaborazione tra la UEFA Foundation for Children e Catawiki. Catawiki si occupa della logistica per conto della UEFA Foundation for Children. La maglia verrà accuratamente imballata e spedita con tracciamento. Il ricavato andrà a beneficio della UEFA Charity Foundation. Photo credit: catawiki.com

