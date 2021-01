Asta da record per Batman #1: il Cavaliere Oscuro vale 2 milioni di dollari!

Asta da capogiro per un fumetto di Batman del 1940: il fumetto d’epoca è stato venduto a più di 2 milioni di dollari, stabilendo così un nuovo record mondiale.

A far girare la testa al fortunato (e facoltoso) collezionista, è stata una rara copia di Batman #1 (primavera 1940), nota agli appassionati del Cavaliere Oscuro poiché all’interno delle sue pagine Bob Kane e Bill Finger introducevano sia Joker che Catwoman.

L’asta è stata organizzata da Heritage Auctions, prestigiosa casa d’aste statunitense specializzata prevalentemente in collezionismo e oggetti d’arte, e si è svolta giovedì 14 gennaio. Oltre ad attestare il nuovo record di vendita per un volume a fumetti, questa particolare copia di Batman ha segnato anche un’elevata valutazione di perizia tecnica, ottenendo un punteggio di 9,4, il voto più alto mai ottenuto per un Batman #1 dalla Certified Guaranty Company.

Non si tratta però per la prima asta del genere per Heritage Auctions, la casa d’aste annovera una divisione specializzata proprio in fumetti e tra le passate vendite di questa casa d’aste possiamo citare anche un’asta conclusasi a 132.000 dollari per una copia quasi pari al nuovo con una valutazione di 9,8 per un albo di Detective Comics #359 (gennaio 1967), nel quale viene introdotta Batgirl.

In merito alla valutazione dell’albo, il vicepresidente senior di Heritage Auctions, Ed Jaster, ha dichiarato che fin dal primo momento in cui il numero di Batman è finito sul tavolo dei loro periti, tutti erano consapevoli che si trattasse di un oggetto veramente speciale, in uno stato di conservazione straordinario. I periti hanno particolarmente apprezzato le pagine dell’albo, le quali non presentavano tracce di ingiallimento della carta, nonché il perfetto stato di conservazione della stampa di copertina, che ha mantenuto una brillantezza dei colori definita “accecante”.

Heritage Auctions ha affermato che l’interesse per Batman #1 è stato alto fin dal primo giorno (ovvero a partire da novembre 2020) e che durante la durata dell’asta si è superato il prezzo di vendita di un altro albo di Batman (Detective Comics #27) messo all’asta sempre nel novembre del 2020 e venduto per 1,5 milioni di dollari.

Le offerte per il Batman #1 sono così arrivate a 1,95 milioni di dollari all’apertura dell’asta di giovedì, raggiungendo infine la cifra stratosferica di 2,2 milioni di dollari.