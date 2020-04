All’asta tutti i fumetti DC Comics dal 1934 al 2014

Una delle più famose case d’asta del mondo, l’inglese Sotheby’s, ha reso noto di aver messo all’asta la “DC Complete: The Ian Levine Collection“, una collezione privata contenente tutti gli albi DC Comics dal 1934 fino al 2014, in un singolo lotto.

Sono incluse le serie complete di Superman, Batman, Action Comics e Detective Comics. Dalle immagini fornite, sembra che siano tutti in altissima qualità e dalle condizioni pressochè perfette.

La collezione comprende anche rari fumetti promozionali prodotti da artisti e scrittori DC e con personaggi sempre provenienti dall’universo di Detective Comics, per vari clienti di prodotti aziendali e di consumo.

Il proprietario di questa gargantuesca collezione è Ian Levine, DJ e produttore, che iniziò a costruire la collezione a Londra nei primi anni ’70, continuando ininterrottamente, tranne per una vendita di alcuni albi chiave della collezione nel 1987. Dopo averli venduti, Levine ebbe il “rimorso del venditore” e li riacquistò al 50% del prezzo dal rivenditore a cui li aveva venduti. Levine ha poi continuato ad accumulare sempre più volumi, assistito dal rivenditore, consulente e autore del libro di fumetti Paul Sassienie.

“La collezione di Ian Levine è il Santo Graal per i collezionisti di fumetti!”, ha commentato Richard Austin, responsabile del Sotheby’s Books & Manuscripts Department di New York. “Accumulata per decenni di caccia, la collezione di Levine incarna la passione che ha definito la cultura del fumetto per generazioni, che oggi è meglio rappresentata non attraverso le stampe, ma i popolari film di supereroi che infrangono regolarmente i record al botteghino. Con alcuni dei più preziosi albi individuali e edizioni promozionali estremamente rare, la collezione di Levine include tutti gli eroi DC, che sono tra le pietre miliari della cultura pop più riconoscibili e versatili al mondo.”

Il record all’asta per un fumetto è stato raggiunto nel 2014, quando Action Comics n. 1 è stato venduto per $ 3,2 milioni, mentre per un numero di Detective Comics (per la precisione, il 27) è stato raggiunto nel 2010, quando è stato venduto per $ 1,075 milioni. Immaginate il valore che possa assumere un’intera collezione del genere!