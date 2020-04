Asterix e il Menhir d’oro – un inedito di Goscinny e Uderzo da Panini Comics

Attraverso un comunicato stampa, le Éditions Albert René e Panini Comics hanno annunciato l’uscita prevista per il prossimo 22 ottobre di un albo inedito delle avventure di Asterix e Obelix intitolato Asterix e il Menhir d’oro, si tratta di una storia inedita mai pubblicato in volume finora scritta da René Goscinny e disegnata da Albert Uderzo.

Asterix e il Menhir d’oro, uscì sotto forma di audiolibro nel 1967 e non fu mai ripubblicata in altro formato, col passare degli anni diventò pressoché introvabile. Si tratta di un’avventura di circa trenta pagine, scritta da René Goscinny con il suo inconfondibile brio per la registrazione audio, di cui Albert Uderzo illustrò magistralmente il libretto che accompagnava il disco originale. Un vero gioiello che meritava di essere riscoperto.

Eccovi la trama:

Il villaggio è in fermento: Assurancetourix ha deciso di partecipare al celebre concorso di canto dei bardi di Gallia per vincere il Menhir d’oro. Per proteggerlo durante la gara, che anche i Romani seguono con interesse, Asterix e Obelix sono incaricati di accompagnarlo: non devono perdere d’occhio Assurancetourix, anche a costo di rimetterci i timpani!

Le Éditions Albert René hanno deciso di pubblicare per la prima volta come albo illustrato Asterix e il Menhir d’oro e in questa occasione, al fine di accompagnare la geniale sceneggiatura dell’amico René Goscinny, Albert Uderzo ha supervisionato, al termine del 2019, l’opera di restauro condotta sulle illustrazioni originali dai suoi più fedeli collaboratori.

Asterix e il Menhir d’oro uscirà in due versioni: brossurata da 48 pagine a € 6.90 e cartonata da 48 pagine a € 12.

In Italia la prima apparizione di Asterix fu su Asterlinus, supplemento speciale della rivista Linus, nell’aprile 1967 e contenente la traduzione italiana della storia Asterix e i Britanni. Altre storie della serie sono state pubblicate a puntate sempre su Linus o sulla rivista Il Mago. I diritti poi furono acquisiti dall Arnoldo Mondadori Editore che varò una collana apposita nel 1968 pubblicando, senza una periodicità fissa, tutti i 36 volumi fino al 2013. Alla Mondadori è subentrata poi la casa editrice Panini Comics che ne detiene attualmente i diritti.