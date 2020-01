Astoria – La Ferrovia degli Animali: da Pendragon la localizzazione di Raccoon Tycoon

Pendragon Game Studio ha annunciato la localizzazione di Astoria – La Ferrovia degli Animali come sua prima novità del 2020. Astoria – La Ferrovia degli Animali, in originale Raccoon Tycoon di Forbidden Games, sarà un titolo gestionale ed economico (commodity games) caratterizzato da un gameplay coinvolgente, in grado di interessare un pubblico trasversale composto sia da giocatori casual che esperti.



Questo gioco da tavolo arriva finalmente in Italia, in seguito ad una fortunatissima campagna crowdfunding avvenuta nel 2018 e ad un notevole apprezzamento della stampa internazionale di settore che ne ha tessuto le lodi.

Secondo alcuni dei siti più influenti di tabletop gaming Astoria – La Ferrovia degli Animali è stato un titolo semplice, pulito ed elegante in grado di rendere un genere complesso come quello dei commodity games alla portata di tutti.

In Astoria – La Ferrovia degli Animali i giocatori (da 2 a 5) vestiranno i panni di magnati della finanza, impegnati nella produzione di profitto attraverso la produzione ed il commercio di beni e servizi. Per riuscire nel loro intento avranno a disposizione diverse azioni, come comprare e vendere risorse, partecipare alle aste ferroviarie e ampliare le proprie città.

In particolare la compravendita di materie prime genererà conseguenze sul prezzo delle stesse, rendendo di volta in volta alcune materie prime più costose e richieste di altre.

Soltanto chi si dimostrerà il più versato negli affari, in grado di sfruttare al meglio le opportunità fornite dal mercato accumulando denaro e mettendo a segno più punti vittoria degli altri, sarà il vincitore.

Oltre al solido sistema di gioco Astoria – La Ferrovia degli Animali sarà caratterizzato dalle adorabili illustrazioni di animali antropomorfi di Annie Stegg Gerard, che alleggeriranno il tema economico del gioco donandogli una componente fiabesca.

Astoria – La Ferrovia degli Animali sarà disponibile a partire da gennaio 2020.