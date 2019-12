Astra Lost in Space, l’avventura spaziale firmata Star Comics!

Il 18 dicembre rappresenta un giorno che sarà sicuramente ricordato da tutti gli appassionati delle avventure spaziali e dei manga. In quel giorno, infatti, farà il suo debutto Astra Lost in Space, un serie manga sci-fi scritta dal maestro Kenta Shinohara.

Chi ha partecipato al Free Comic Book Day dello scorso 30 novembre avrà avuto modo di conoscere – seppur in un formato ridotto – quest’opera. Per chi non lo sapesse, invece, si tratta di un manga che catapulterà tutti i lettori nello spazio.

Astra Lost in Space racconta la storia di Kanata e Aries. I due giovani, a seguito di un’incidente, si disperdono nello spazio, rimanendo a 5000 anni luce di distanza dal nostro Pianeta, la Terra. Questo, naturalmente, metterà in difficoltà i due protagonisti, che dovranno sopravvivere ad ogni costo.

L’opera in questione ha fatto innamorare moltissimi appassionati per la narrazione e per i temi trattati, infatti ha ottenuto il premio “Manga Taisho Awards” 2019, ed è riuscita ad ispirare anche una serie animata trasmessa la scorsa estate.

Astra Lost in Space, naturalmente, sarà distribuito nelle migliori fumetterie e librerie. Chi non ha la possibilità di recarsi in uno dei negozi può ancora sfruttare gli store e-commerce. Il prezzo di vendita consigliato è di 5,90 euro, mentre lievita a 10,90 euro nella sua variante limited.