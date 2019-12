Asuna, Sword Art Online Memory Defrag – la recensione

Direttamente da Sword Art Online arriva questa statuetta che farà felici i fan di Asuna Yuuki. Prodotta da Banpresto per Bandai Spirits fa parte della linea EXQ FIGURE. Si tratta di un prodotto realizzato in PVC ma con una elevatissima cura dei dettagli che punta a mostrare il personaggio vestito solamente di poche parti di armatura.

Il Personaggio

Sword Art Online (il cui acronimo più utilizzato è SAO) è un mondo virtuale, un gioco di ruolo multigiocatore (VRMMORPG). Il NerveGear, è il casco in grado di stimolare i cinque sensi dell’utilizzatore tramite la manipolazione diretta del cervello e grazie al quale i giocatori sono in grado di impersonare e controllare il loro stesso avatar con la loro mente. SAO viene aperto ufficialmente il 6 novembre 2022, ma i giocatori collegati si rendono conto di un terribile fatto, che è impossibile disconnettersi. Il creatore del gioco, tale Akihiko Kayaba, si rivela uno psicopatico e li informa sadicamente di averli imprigionati all’interno del gioco. Per guadagnarsi la libertà dovranno raggiungere e superare l’ultimo livello del gioco (rappresentato dal 100º piano del castello volante in cui si trova il boss finale Aincrad). I personaggi non sono solo imprigionati, infatti in caso di morte nella realtà virtuale di SAO, il NerveGear è in grado di causare un coma cerebrale al giocatore per mezzo di scosse elettriche al cervello. Asuna Yuuki è uno dei protagonisti della serie, conosciuta comunemente anche come Asuna è una delle prime persone con cui Kirito stabilisce un rapporto di amicizia. Asuna è nota sopratutto per la sua velocità fuori dal comune, abilità che le è valsa il titolo di “Asuna la saetta”. Dopo un primo incontro con Kirito, i due personaggi si separano, e quando si ritrovano, si viene a conoscenza che Asuna è diventata uno dei vicecomandanti dei “Knights of Blood”, la gilda più forte di tutta Sword Art Online. All’inizio, l’unico scopo di Asuna è quello di finire il gioco, dato che ogni giorno trascorso dentro SAO è un giorno perso nel mondo reale. Poi, finendo per innamorarsi di Kirito, si rende conto che nonostante sia un mondo virtuale, il rapporto tra i due personaggi è reale.

La Confezione

Ci troviamo di fronte una confezione dalle linee molto pulite ed eleganti in cui il bianco predomina su tutto. Sia la parte frontale che quella posteriore vedono un primo piano della figure , rispettivamente il davanti e il dietro del personaggio. Il cartoncino scelto per questa linea è di tipo sottile ma non per questo la figure viene abbandonata a se stessa. Banpresto conosce i collezionisti e come da prassi all’interno della scatola principale è presente un ulteriore protezione a copertura delle buste che contengono la statuetta. La figure all’interno è ovviamente smontata in poche semplici parti che andremo ad unire insieme senza necessità di particolari istruzioni. E’ presente inoltre una piccola basetta rotonda, bianca, alta circa 2 cm.

Asuna EXQ FIGURE di Banpresto

La statua risulta ben costruita; il personaggio rappresentato è longilineo e dalle forme delicate come ci si aspetta in questo caso. Alta circa 22 cm rispetta bene sia le proporzioni che le colorazioni, sebbene non sia un outfit usuale all’interno della serie è chiara l’intenzione del team Banpresto di mostrare il personaggio in vesti (quelle poche che ha in questo caso) molto semplici. Attenzione però, perché sono proprio le figure come queste che destano maggior attenzione, non tanto per le curve del corpo femminile, che non fanno proprio parte di questo personaggio, quanto più della cura del dettaglio di elementi come il volto, i minuziosi particolari dell’armatura indossata o per finire i capelli rappresentati con un effetto di movimento davvero d’effetto. Sicuramente questa statua di Banpresto esprime bene il concetto di velocità e leggiadria che ci si aspetta da un personaggio chiamato “Asuna la saetta”.

Dello sculpt possiamo dirci quindi soddisfatti ma cosa possiamo dire della colorazione?. A vedere le fonti le caratteristiche tipologiche di Asuna sono state ben riproposte con un paint decisamente fedele, le poche parti di armatura non sono colorate con un effetto metallizzato lucido ma sono in argento opaco senza alcun tipo di ombreggiatura. Come accessori troviamo la spada, leggerissima, che si incastra nell’unica mano aperta, anch’essa aiuta a creare un certo equilibrio dato che è direzionata verso sinistra mentre i capelli sono mossi verso destra. La pittura della lama riprende lo stesso tipo di colorazione dell’armatura mentre l’impugnatura è di color oro. Le uniche due parti ad essere colorate con effetto metallico sono gli shorts di Asuna e il suo collare che sono dipinti di un bellissimo rosso metallizzato.

Conclusioni

Banpresto ha realizzato un prodotto di qualità, ricco di dettagli sebbene sembri molti semplice. Sicuramente un fan di SAO e di Asuna ne sarebbe molto soddisfatto data la cura con cui è realizzata.