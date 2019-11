Atelier Da Vinci è il gioco inedito del Lucca Comics & Games!

In occasione della kermesse toscana, la serata del Gala ha decretato chi è il miglior gioco inedito del Lucca Comics, ovvero Atelier Da Vinci.

La fiera del fumetto e del videogioco, nonché il Lucca Comics & Games, in collaborazione con dV Giochi, ha annunciato ufficialmente il vincitore del concorso “Gioco Inedito”. Il premio è stato assegnato a “Atelier da Vinci”, di Rosaria Battiato e Massimo Borzì.

“Il gioco utilizza le aste come strumento secondario in un sistema di punteggio articolato e ben collegato all’ambientazione “pittorica” scelta come riferimento leonardesco“, specifica il comunicato ufficiale. “Il vincitore del concorso si aggiudica la pubblicazione del gioco grazie alla collaborazione con la casa editrice dV Giochi, con il patrocinio di Cartamundi (azienda leader mondiale nella stampa di carte da gioco), e verrà venduto durante le prossime fiere di Essen e Lucca Comics & Games.”

“Per l’edizione 2019/2020 è stato richiesto un gioco di carte ispirato a Leonardo da Vinci, per ricordare e celebrare il genio toscano nell’anno dei 500 anni dalla morte. I prototipi presentati sono stati 42, record assoluto di partecipanti“, conclude il bollettino.

L’organizzatore della manifestazione, inoltre, al termine di questa edizione del Lucca Comics & Games annuncerà ufficialmente il bando per il concorso della prossima gara.